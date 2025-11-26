Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 dicembre 2025 rivelano che tra Eugenio e Viola ci sarà un nuovo riavvicinamento che sembrerà spazzare via le vecchie incomprensioni del passato.

Filippo, intanto, accetterà la proposta di Chiara e comincerà la nuova avventura professionale all'interno dei Cantieri, finendo subito nel mirino di Gennaro Gagliotti, il quale cercherà di portarlo dalla sua parte e di avere un nuovo alleato.

Eugenio e Viola sempre più vicini: anticipazioni Un posto al sole 8-12 dicembre

Tra Viola ed Eugenio tornerà il sereno come ai vecchi tempi: i due saranno protagonisti di una cena all'insegna dell'armonia e della complicità, durante la quale si mostreranno sempre più vicini e ritroveranno i sentimenti di un tempo.

Eduardo, intanto, si mostrerà sempre più insofferente nei confronti di Clara e finirà per allontanarla dalla sua vita, avvicinandosi sempre più alla nuova fiamma Stella.

Niko e Manuela, invece, faranno un'amara scoperta: i due verranno a sapere che Jimmy, fin dall'inizio dell'anno scolastico in corso, è tormentato da Matteo.

Gennaro vuole manipolare Filippo

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole dall'8 al 12 dicembre, inoltre, rivelano che Filippo accetterà la proposta lavorativa di Chiara e si metterà all'opera per entrare a far parte del team dei Cantieri Flegrei.

L'uomo metterà subito in chiaro con Marina e Roberto che non si lascerà coinvolgere dalle loro dispute con Gennaro Gagliotti.

Elena, invece, si ritroverà a dover fare da mediatrice con sua figlia Alice, la quale non intende perdonare i nonni per il grave sgarro che le hanno fatto con Vinicio.

Filippo parteciperà alla prima riunione ai Cantieri facendo le veci di Chiara: la reazione di Gennaro non si farà attendere e cercherà in tutti i modi di portarlo dalla sua parte, sperando di trovare in lui un nuovo alleato.

Alberto Palladini, invece, proporrà un nuovo candidato come portiere di Palazzo Palladini: la persona in questione, al momento top secret, riuscirà a convincere la maggior parte dei condomini.

Sempre buoni ascolti per la soap opera Un posto al sole nell'access prime time di Rai 3

In attesa dei prossimi episodi di Un posto al sole, gli ascolti continuano a essere positivi nella fascia dell'access prime time di Rai 3.

La media Auditel della soap opera si aggira sempre sulla soglia di un milione e mezzo di spettatori, pari a uno share che raggiunge il 7% con punte del 9% durante la messa in onda.

Numeri positivi che permettono alla soap di tenere alto l'ascolto di Rai 3 in una fascia oraria difficilissima, dominata dagli ascolti di Rai 1 e Canale 5.