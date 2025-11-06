Ci sono personaggi anche storici di Un posto al sole che non si sono mai trovati ad interagire tra loro, salvo fugaci incroci. Talvolta però le trame portano protagonisti che non hanno nulla a che fare a ritrovarsi insieme in modo sorprendente, ed è proprio quello che accadrà nelle prossime puntate.

Le anticipazioni degli episodi in onda dal 17 al 21 novembre rivelano infatti che Marina Giordano penserà a un'insolita alleanza con Mariella ed il resto della famiglia Altieri.

Una nuova alleanza

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina Giordano si renderà conto di aver superato il limite nello sfruttare la vulnerabilità di Vinicio pur di allontanare Gennaro e riprendere il controllo dei Cantieri.

Nonostante i sensi di colpa, l’imprenditrice non si fermerà ma questa volta sceglierà di seguire una strada diversa, spinta dal desiderio di rimediare ai propri errori senza rinunciare al suo obiettivo.

Nel frattempo prenderà forma una trama parallela dedicata a Castrese Altieri. L’uomo avrà due pensieri fissi, da un lato tenterà di ricucire il rapporto difficile con il padre Espedito, dall’altro sarà determinato a riconquistare la proprietà del marchio di famiglia. Anche Espedito, deciso a salvare l’azienda costruita con i suoi figli, affronterà con decisione Gennaro. A quel punto apparirà chiaro che la famiglia Altieri è l’unica vera alleata, insieme a Roberto e Marina, ad avere un interesse concreto nel liberarsi dei Gagliotti.

Questa consapevolezza accenderà in Marina un’idea nuova, pronta a cambiare le sorti della sua battaglia.

L'incontro tra Marina e Mariella

Il bisogno di rafforzare il fronte contro Gennaro spingerà Marina verso un confronto inaspettato. L’imprenditrice deciderà infatti di parlare direttamente con Mariella Altieri, una personaggio con cui ha avuto finora rarissime occasioni di dialogo.

Durante l’insolito incontro l'imprenditrice proporrà alla famiglia Altieri un’alleanza concreta per proseguire insieme la lotta contro i Gagliotti, confermando ancora una volta che l’unione può fare davvero la differenza quando si affrontano nemici comuni.

Vinicio inizia a capire cosa ha fatto Gennaro

Nel frattempo Gennaro, all'oscuro dell'alleanza che sta nascendo contro di lui, dovrà guardarsi anche da un'altra direzione del tutto inaspettata.

Vinicio inizierà infatti a recuperare dalla memoria alcune frasi pronunciate in passato dal suo pusher Cristiano. Quei ricordi potrebbero accendere nella sua mente un'intuizione decisiva e alterare gli equilibri della vicenda.

Il ragazzo potrebbe rendersi conto che Gennaro, tempo fa, ha pagato Cristiano per metterlo in contatto con lui e vendergli delle sostanze stupefacenti. Se Vinicio dovesse scoprire davvero cosa ha fatto suo fratello, è lecito pensare che anche il minore dei Gagliotti potrebbe finire per schierarsi dalla parte di Marina.