Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano ampio spazio per due protagonisti alle prese con difficoltà molto diverse. Nelle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre alle 20:50 su Rai 3 Eduardo Sabbiese sarà al centro della scena e compirà un grave errore destinato ad avere conseguenze importanti. Raffaele, invece, darà il suo addio a Palazzo Palladini, mentre Marina e Roberto continueranno a fronteggiare i problemi legati ai Cantieri Flegrei Palladini. Infine, ci sarà anche il ritorno inaspettato di Chiara Petrone, pronta a occuparsi degli affari insieme ai soci dell’azienda navale.

Eduardo compie un grave errore

Eduardo Sabbiese sarà sempre più frustrato dalla sua condizione e dalle difficoltà incontrate dopo il rientro a Napoli. Il fratello di Rosa, infatti, non è ancora riuscito a trovare un impiego e sarà tormentato dall’impossibilità di garantire un futuro migliore a sua moglie Clara e alla figlia Nunzia. Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un grave errore che Eduardo compirà. Tuttavia, le trame della settimana non rivelano nel dettaglio quale sarà il suo gesto, né se qualcuno rischierà la vita o se ci saranno conseguenze particolarmente gravi.

Raffaele dà il suo addio a Palazzo Palladini

Nel frattempo, Renato si accorderà con Otello per unire le forze e tentare di convincere Raffaele a rinunciare all’idea della pensione.

Il signor Poggi proporrà quindi a Otello uno stratagemma per persuadere il portiere a non licenziarsi, ma il loro piano si rivelerà fallimentare e la situazione finirà per sfuggire di mano. Renato, di fronte alla decisione del cognato di lasciare o meno il lavoro nel condominio di Posillipo, si chiuderà a riccio. Ci sarà poi un momento iconico che da anni caratterizza Un posto al sole: il marito di Ornella allestirà il consueto presepe. Questa occasione diventerà il modo scelto da Raffaele per dare il suo addio a Palazzo Palladini e ai suoi abitanti. Intanto, non mancheranno le vicende legate agli altri personaggi: i coniugi Ferri architetteranno un nuovo piano contro Gennaro Gagliotti in vista del ritorno a Napoli di Chiara Petrone.

Marina, invece, entrerà in crisi a seguito degli ultimi avvenimenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Raffaele ha valutato l'ipotesi di andare in pensione

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Raffaele ha parlato con sua moglie Ornella della possibilità di andare in pensione e di lasciare quindi il suo impiego come portiere a Palazzo Palladini. Renato non ha accolto bene la decisione del cognato e ha tentato di fargli cambiare idea. Nel frattempo, Elena e Alice sono tornate a Napoli, mentre Vinicio è precipitato nuovamente nel baratro a causa della sua dipendenza da sostanze illecite.