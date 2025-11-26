Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dall'1 al 5 dicembre annunciano una svolta che nessuno si aspettava e che cambierà per sempre gli equilibri di Palazzo Palladini. Rosa Picariello potrebbe diventare la nuova portiera del palazzo, prendendo il posto di Raffaele Giordano dopo decenni di onorato servizio.

Un passaggio di testimone che segnerà la fine di un'era e l'inizio di qualcosa di completamente inedito per la soap di Rai 3. Rosa, personaggio entrato in scena da pochi anni, si ritroverà a raccogliere un'eredità pesantissima e a diventare il nuovo punto di riferimento per tutti i condomini.

Una scelta narrativa coraggiosa che sta facendo discutere molto i fan sui social network. Intanto la riunione condominiale per eleggere il successore di Raffaele si avvicina e appunto Rosa dovrà decidere se accettare questa opportunità che stravolgerebbe la sua vita.

Si vota per il nuovo portiere di Palazzo Palladini e Rosa è la favorita

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà organizzata una riunione condominiale speciale per designare il nuovo portiere di Palazzo Palladini. Rosa attenderà con ansia la decisione, anche se non sarà ancora del tutto convinta di essere all'altezza del ruolo. La donna ne parlerà a lungo con Clara ed Eduardo, cercando di capire se questa opportunità faccia davvero al caso suo.

Clara la rassicurerà dicendole che è la candidata più probabile per ottenere il posto, ma Rosa continuerà ad avere molti dubbi. Accettare significherebbe stravolgere completamente la sua vita e quella di Manuel. Dovrebbe lasciare l'appartamento in cui vive attualmente per trasferirsi nella portineria del palazzo, rinunciando alle sue abitudini quotidiane. Fare avanti e indietro con i mezzi pubblici sarebbe impensabile, considerando i continui ritardi degli autobus.

Un posto al sole: chi prenderà il posto di Raffaele?

Non è ancora chiaro se ci saranno altri candidati alla riunione condominiale, ma a conti fatti le alternative credibili tra i protagonisti della soap sembrano davvero poche. Franco Boschi è ormai lontano da Napoli, mentre Diego non ha mai mostrato alcuna intenzione di raccogliere l'eredità paterna.

Rosa appare dunque come la scelta più naturale e forse l'unica davvero percorribile per i condomini di Palazzo Palladini. Il pubblico inoltre ha dimostrato di apprezzare le doti attoriali di Daniela Ioia e accetterebbe di buon grado una sua designazione.

L'addio a Palazzo Palladini con il presepe di Natale

Ovviamente Otello e Renato non resteranno a guardare e faranno di tutto per convincere il portiere storico a rinunciare all'idea della pensione. I due metteranno a punto uno stratagemma per fargli cambiare idea, ma con scarsi risultati.

L'allestimento del presepe natalizio diventerà così per Raffaele Giordano l'occasione perfetta per lasciare il suo segno un'ultima volta e salutare tutti gli abitanti del palazzo con un gesto carico di significato.

Sarà un momento toccante che rimarrà nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato in tutti questi anni.

Vale la pena ricordare che l'addio alla guardiola non segnerà anche l'addio alla soap per Raffaele, dal momento che l'attore Patrizio Rispo sta continuando a girare e sembra proprio che resterà ancora a lungo a Palazzo Palladini