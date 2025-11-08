Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole, in programma dal 17 al 21 novembre, rivelano che Eduardo e Damiano si ritroveranno a vivere una situazione di pericolo per cercare di far luce sul caso dell'aggressione a Caputo, ma il primo compirà un atto eroico del tutto inaspettato.

Intanto Raffaele si ritroverà a riflettere sul suo futuro professionale, dopo aver valutato la possibilità di lasciare il suo incarico come portiere di Palazzo Palladini.

Eduardo compie un gesto eroico: anticipazioni Un posto al sole 17-21 novembre

Damiano si metterà alla ricerca di prove schiaccianti che possano attestare e dimostrare la totale innocenza di Eduardo in merito all'aggressione subita da Peppe Caputo.

I due, però, nel tentativo di far emergere la verità dei fatti, si ritroveranno a vivere una situazione di grande pericolo.

Sarà Eduardo a prendere in mano le redini e il controllo della situazione, tanto da compiere un vero e proprio gesto eroico che rafforzerà ancora di più la sua speciale amicizia con Damiano.

Tuttavia, il merito dell'operazione verrà attribuito a Grillo: Eduardo e Damiano, però, saranno ben consapevoli del fatto che l'astio dell'ispettore nei loro confronti non si placherà affatto.

Raffaele in crisi, Damiano si confronta con Rosa nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Raffaele si sentirà in crisi in merito alla imminente decisione da prendere legata al suo futuro professionale.

Il portiere vorrebbe lasciare il suo incarico e dare una svolta alla sua vita ma, Otello, interverrà per fargli cambiare idea e in tal modo non farà altro che accrescere ancora di più i suoi dubbi.

Damiano, intanto, si ritroverà protagonista anche di un confronto con Clara, la quale gli chiederà di non illudere e prendere in giro la sua amica Rosa, dopo il riavvicinamento che c'è stato tra di loro nel corso dell'ultimo periodo.

Da qui la decisione del poliziotto di chiedere un confronto diretto a Rosa, così da poter fare un punto della situazione sul loro legame affettivo.

Intanto, Espedito deciderà di prendere in mano le redini della situazione legata alla gestione dell'azienda di famiglia che rischia di fallire per colpa di Gennaro Gagliotti.

L'uomo andrà a parlare direttamente con il perfido imprenditore mentre Micaela continuerà a mostrarsi spenta e priva di stimoli nel portare avanti il suo impegno professionale.

Il riavvicinamento passionale tra Rosa e Damiano nelle precedenti puntate di Upas

Negli episodi precedenti di Upas, Rosa e Damiano vissero un momento di grande vicinanza che li spinse a vivere dei momenti di passione assieme.

I due si lasciarono andare a quei sentimenti che, in realtà, non si erano mai sopiti del tutto, complice anche la difficile situazione sentimentale del poliziotto, reduce dalla fine tormentata della sua relazione con Viola.

La donna aveva scelto di passare l'estate a Milano in compagnia del suo ex, pronto a subire un'importante operazione al cuore: una scelta che aveva messo in discussione le certezze di Damiano nei confronti di Viola, tanto che da quel momento in poi i due non riuscirono più a trovare un modo per ritrovare l'armonia e la serenità dei vecchi tempi.

Tali momenti di passione spinsero Rosa a mettere in discussione i sentimenti nei confronti del suo compagno Pino, fino a decidere di mollare la presa e voltare pagina, complice il forte interesse nei confronti del padre di suo figlio, che non ha mai dimenticato per davvero.