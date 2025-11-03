Nella puntata di Un posto al sole del 3 novembre Guido e Mariella sono tornati ufficialmente insieme, tuttavia questa riconciliazione sembra non aver affatto convinto il pubblico.

Sui social sono piovute critiche feroci e commenti al vetriolo che non hanno risparmiato né la scelta degli autori né tantomeno la decisione della vigilessa di perdonare l'ennesimo tradimento del marito. Una svolta che sembrava scritta ma che ha lasciato molti fan con l'amaro in bocca.

La riconciliazione tra Guido e Mariella divide il pubblico

La puntata di stasera ha sancito la riconciliazione ufficiale tra Guido e Mariella.

Una scelta che era nell'aria da settimane e che gli autori hanno provato a costruire cercando di riabilitare almeno in parte la figura di Del Bue. Il risultato però è un quadro piuttosto sconfortante in cui lui appare come un approfittatore e lei come una donna troppo arrendevole.

Dopo due tradimenti consumati con Cinzia e recentemente con Claudia, molti fan faticano davvero a credere che Mariella possa voltare pagina con tanta leggerezza. La vigilessa sembra incapace di imparare dagli errori del passato e di mettere dei paletti definitivi, preferendo invece concedere ancora una volta fiducia a un uomo che l'ha ferita profondamente. Chi sperava in una Mariella più forte e determinata, capace finalmente di dire basta e di ricostruirsi una vita senza rincorrere chi non la rispetta, è rimasto deluso da questo epilogo.

I fan criticano duramente la scelta degli autori

Il ritorno di fiamma ha scatenato reazioni tutt'altro che positive sui social. Gli spettatori hanno accolto la notizia con frustrazione e sarcasmo pesante, trovando inaccettabile che Guido possa essere perdonato senza pagare davvero le conseguenze delle sue azioni. Gli autori sono finiti nel mirino delle critiche più dure e sono stati accusati di riciclare una coppia ormai logora proponendo l'ennesima minestra riscaldata solo per mantenere vivo l'interesse del pubblico.

Il perdono di Mariella appare a molti completamente incoerente con la sua storia personale, una scelta narrativa che stride con il vissuto di una donna tradita e umiliata più volte.

Il sentiment generale è cristallino e impietoso: questa riconciliazione sa di forzatura, sacrifica la credibilità del personaggio e lascia davvero l'amaro in bocca.

Il pubblico contro Guido: "Uno schifoso traditore seriale"

La riconciliazione tra Guido e Mariella non è andata giù a molti fan che si sono ritrovati delusi dalla decisione della vigilessa di perdonare il marito. Il tweet più ricondiviso della serata cita: "Gli autori vogliono per forza farci assistere a questo orrore di Guido che torna con Mariella come se fosse sempre stato un marito modello e non uno schifoso traditore seriale" . Altri hanno espresso il loro disappunto con ironia amara, sostenendo che "È ufficiale agli autori di upas piacciono le minestre riscaldate, tipo ribollita per intenderci", mentre qualcuno si è limitato a un secco "Che p**** Guido e Mariella insieme di nuovo".

Non sono mancate frecciate velenose come "Tanto, qualunque cosa faccia Guido, Mariella ha già il mazzo di chiavi pronto per lui. Perché prolungare l'agonia? Fatela sbattere la testa e basta" oppure il sarcastico "Mariella ha le sue paure... Sai com'è, cornificata prima con Cinzia e poi con Claudia...". C'è persino chi ha scherzato affermando "Adesso avrei bisogno anch'io del tasso alcolico di Gianluca per reggere le scene tra Guido e Mariella", mentre un utente ha chiuso con un netto "Io invece Mariella la giudico eccome". Insomma, il pubblico sembra non aver mandato giù questa scelta degli sceneggiatori.