Nelle prossime puntate di Un posto al sole il pubblico farà la conoscenza di un nuovo personaggio femminile che si chiama Stella. A quanto pare questa donna si rivelerà una testimone fondamentale nel caso di aggressione di cui è accusato Eduardo.

C'è la conferma inoltre che Stella avrà modo di rivedere Eduardo anche in seguito. Questa indiscrezione sembra confermare l'ipotesi che la donna possa avvicinarsi molto a Sabbiese.

Una donna misteriosa

L'ispettore Grillo dopo aver scoperto che Eduardo è uno dei sospettati per l'aggressione a Caputo deciderà di estromettere Damiano dal caso perché troppo coinvolto.

Renda ufficialmente abbandonerà quindi le indagini ma continuerà in forma privata a occuparsi della vicenda insieme ad Eduardo.

I due amici inizialmente brancoleranno nel buio senza sapere da che parte cominciare ma a un certo punto si farà avanti una donna misteriosa con una rivelazione che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola.

Un posto al sole: arriva Stella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole farà la sua comparsa il personaggio di Stella. A quanto pare questa donna conosce molto bene il passato di Eduardo ed è legata a lui in qualche modo. Inoltre è in possesso di informazioni cruciali per scagionarlo dalle accuse che gravano su di lui.

Grazie a questi nuovi elementi Renda e Sabbiese procederanno su una pista molto pericolosa che porterà Damiano a trovarsi in pericolo di vita.

Il poliziotto verrà però salvato da Eduardo e insieme riusciranno anche a risolvere il caso. L'unica nota dolente sarà rappresentata da Grillo che si attribuirà tutti i meriti della risoluzione della vicenda ma ciò che conta davvero è aver scagionato Eduardo dalle accuse di aggressione.

La crisi tra Eduardo e Clara

Stella non si limiterà a fornire la soffiata decisiva che porterà alla risoluzione del caso. La sua presenza nella soap sarà più profonda e destinata a durare nel tempo. La donna, infatti, continuerà ad apparire con regolarità e diventerà una figura stabile, assumendo un ruolo sempre più importante nella vita di Eduardo. Tutto fa pensare che arrivi da un passato lontano, forse da un periodo in cui Sabbiese era legato ad ambienti pericolosi e poco raccomandabili.

Non è escluso che tra loro ci sia stato qualcosa di più di una semplice conoscenza. Forse una vecchia storia d’amore che Eduardo pensava di aver lasciato alle spalle e che invece riaffiora proprio nel momento più delicato.

Le anticipazioni parlano di una crisi profonda tra Eduardo e Clara e l’arrivo di Stella potrebbe essere il punto di svolta. La crescente vicinanza tra Eduardo e questa donna misteriosa rischia di mettere seriamente in discussione la tenuta della coppia. Clara potrebbe sentirsi messa da parte dalla presenza di una persona a conoscenza di alcuni lati del compagno che lei non ha mai avuto modo di vedere.