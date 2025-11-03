Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 10 al 14 novembre rivelano che Gianluca farà perdere le sue tracce, sparendo misteriosamente nel nulla.

Una scomparsa che desterà grande preoccupazione, al punto che Giulia si metterà sulle tracce del ragazzo per scoprire cosa sta accadendo.

Intanto Damiano scoprirà che Grillo ha scelto di revocargli l'incarico di seguire l'indagine legata all'aggressione ai danni di Peppe Caputo, per la quale Eduardo Sabbiese continuerà a essere considerato l'indiziato numero uno.

Gianluca sparisce nel nulla: anticipazioni Un posto al sole 10-14 novembre

La sparizione misteriosa di Gianluca, dopo il licenziamento dal Vulcano, sarà al centro delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 14 novembre in prima visione assoluta.

Il ragazzo farà perdere misteriosamente le sue tracce senza alcun tipo di preavviso, sparendo nel nulla. Immediata la reazione dei suoi cari che, allarmati da tale situazione, si metteranno all'opera per cercare di capir cosa stia succedendo.

La reazione di Giulia non sarà delle migliori: la donna si renderà conto subito di dover intervenire al più presto, ben consapevole del fatto che Gianluca nasconderebbe dei segreti legati alla sua vita.

Così, assieme a Luca, proveranno a capire che fine abbia fatto: l'esito finale sarà positivo dato che, dopo qualche giorno dalla sparizione, Gianluca rimetterà piede a casa.

Damiano si infuria, Marina ha dei dubbi

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole rivelano che Damiano andrà su tutte le furie quando scoprirà che il suo superiore Grillo ha scelto di revocargli l'incarico legato all'indagine sull'aggressione a Peppe Caputo.

Il poliziotto, però, non avrà intenzione di arrendersi: il suo obiettivo sarà quello di riuscire a dimostrare l'innocenza del suo amico Eduardo Sabbiese e, assieme, si metteranno all'opera per cercare di portare avanti un'indagine parallela per far luce su questa vicenda.

Marina, invece, avrà dei dubbi sul piano che aveva attuato per cercare di mettere nei guai i fratelli Gagliotti.

Marina aveva attuato un piano contro Gennaro Gagliotti negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti della soap opera, Marina aveva cercato in tutti i modi di incastrare Gennaro Gagliotti che, nel momento in cui si ritrovò a capo dei Cantieri Flegrei, aveva fatto il possibile per estromettere la donna e il suo compagno dalla gestione.

La dark lady di Upas, che non si era mai fidata del tutto di Gennaro Gagliotti, aveva dubitato fin dal primo istante delle buone intenzioni dell'imprenditore, mettendo subito in guardia Roberto dal rischio che stavano correndo.