Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 24 al 28 novembre in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Roberto Ferri si mostrerà su tutte le furie e fuori controllo dopo aver patteggiato la pena che lo porterà a cedere alle pressioni di Gennaro.

Vinicio, però, non starà a guardare e si mostrerà disgustato dall'atteggiamento di suo fratello, al punto da prendere una decisione spietata a drastica, che metterà Gagliotti nei guai.

Roberto Ferri fuori controllo: anticipazioni Un posto al sole 24-28 novembre

Per Roberto Ferri arriverà il giorno dell'attesa udienza: l'imprenditore si mostrerà scosso e al tempo stesso abbattuto per aver ceduto a Gennaro Gagliotti, patteggiando la pena e risarcendolo anche dal punto di vista economico.

Roberto si mostrerà fuori controllo e non riuscirà ad accettare quanto è accaduto, mentre Gennaro apparirà lieto e convinto di aver messo con le spalle al muro il suo nemico giurato, costringendolo alla resa dei conti.

Vinicio, però, non starà a guardare e inizierà a provare disgusto nei confronti del fratelli, accusandolo di essere il vero responsabile della sua ricaduta nel mondo delle sostanze stupefacenti.

Vinicio senza scrupoli, Raffaele pronto a lasciare il suo incarico

Le anticipazioni del prossimi episodi di Un posto al sole dal 24 al 28 novembre rivelano che Vinicio prenderà una decisione drastica nei confronti del fratello e deciderà di smascherare il suo doppio gioco, finendo per metterlo seriamente nei guai, tanto da aggravare la posizione di Gagliotti.

Raffaele, invece, comunicherà ai suoi amici e conoscenti di aver maturato la sua decisione finale in merito all'impegno come portiere del palazzo: intende lasciare il suo incarico per godersi la meritata pensione e stare maggiormente assieme alla sua famiglia e gli amati nipoti.

La reazione di Renato, però, non sarà delle migliori: l'uomo accuserà Ornella di essere stata l'artefice di questa scelta di Raffale e non avrà intenzione di farle sconti.

Vinicio era rientrato a Napoli per assistere a suo fratello Gennaro

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Vinicio era rientrato a Napoli dopo un lungo periodo di assenza per stare al fianco di suo fratello che era stato aggredito da Roberto Ferri.

Gagliotti era stato ricoverato d'urgenza in ospedale e costretto a sottoporsi a una serie di cure, dato che per diversi giorni ci fu il sospetto che avesse perso la vista.

Vinicio si rivelò un fratello amorevole nei confronti di Gennaro che, in precedenza, era stato a dir poco meschino e crudele nei suoi confronti, finendo per farlo cadere nel tunnel delle sostanze stupefacenti.