Le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 24 al 28 novembre, rivelano che Marina Giordano riuscirà a inchiodare Gennaro Gagliotti grazie alla collaborazione con la famiglia di Mariella.

Gagliotti riceverà un altro colpo basso gli arriverà da suo fratello che, stufo dei soprusi che subisce, deciderà di ribellarsi e lo farà svelando pubblicamente i piani di Gennaro.

Intanto, Raffaele sarà pronto a lasciare la portineria del palazzo per godersi la pensione, mentre Rosa sarà sempre più in crisi sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

Marina incastra Gennaro Gagliotti: anticipazioni Un posto al sole 24-28 novembre

Per Marina arriverà il momento di attuare la sua vendetta nei confronti di Gennaro Gagliotti e questa volta potrà contare sul pieno supporto della famiglia di Mariella.

Castrese parteciperà alla trasmissione radiofonica per parlare delle pessime condizioni in cui si trovano le bufale della sua azienda, da quando la gestione è passata nelle mani di Gennaro.

Un colpo basso per Gagliotti che, dopo questa intervista, sarà seriamente nei guai.

Anche suo fratello Vinicio, stufo dei comportamenti di Gennaro, si scaglierà contro di lui, svelando pubblicamente il progetto messo in piedi dall'uomo.

Rosa in forte crisi, Raffaele pronto a godersi la pensione

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Rosa vivrà un momento di forte crisi, principalmente per la delicata situazione sentimentale che sta vivendo dopo il riavvicinamento che c'è stato con Damiano.

Nel frattempo, la donna scoprirà da Clara che Raffaele ha scelto di chiudere la sua esperienza come portiere di Palazzo Palladini per godersi la pensione e sarebbe pronto a chiederle di prendere il testimone.

Nel frattempo, Renato non gradirà la decisione di Raffaele e cercherà in tutti i modi di fargli cambiare idea, convinto del fatto che Ornella lo stia portando sulla cattiva strada.

Rosa aveva già sostituito Raffaele in portineria negli episodi precedenti di Un posto al sole

Già negli episodi precedenti della soap, in occasione del periodo estivo, Rosa ha sostituito Raffaele alla guida di Palazzo Palladini.

Una sostituzione che non è passata inosservata, dato che la donna ha dimostrato di essere l’erede perfetta di Raffaele, pronta a esaudire tutte le richieste dei condomini e a svolgere il suo lavoro in maniera impeccabile, proprio come ha fatto lo storico portiere interpretato da Patrizio Rispo.