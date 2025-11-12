Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 novembre 2025 rivelano che arriverà il giorno dell'udienza per Roberto Ferri mentre Vinicio si mostrerà sempre più contrariato e disgustato dagli atteggiamenti del fratello Gennaro Gagliotti, al punto da arrivare a compiere un gesto drastico e inaspettato.

Intanto Alberto sarà preoccupatissimo per l'apatia mostrata da suo figlio Gianluca mentre Raffaele si mostrerà sempre più convinto e deciso a lasciare il suo incarico a Palazzo Palladini, per godersi la pensione in tranquillità.

Vinicio compie un gesto drastico: anticipazioni Un posto al sole 24-28 novembre

Vinicio si mostrerà fuori controllo nei confronti del fratello Gennaro, al punto da interrompere una importante riunione di lavoro per lasciarsi andare a un amaro sfogo.

Il ragazzo accuserà il primogenito di essere l'artefice dei suoi mali e per averlo fatto precipitare di nuovo nel tunnel delle sostanze stupefacenti.

Tra i due, quindi, ci sarà un acceso scontro e intanto si avvicinerà il giorno dell'udienza a carico di Roberto Ferri.

L'imprenditore apparirà abbattuto all'idea di aver ceduto al patteggiamento nei confronti di Gagliotti: tale situazione spingerà Vinicio a compiere un gesto drastico e del tutto inaspettato verso il fratello, di cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito.

Alberto in crisi, Raffaele pronto per la pensione

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 novembre, inoltre, rivelano che Alberto si mostrerà in forte crisi perché non sa più come gestire la delicata situazione di suo figlio Gianluca.

Il ragazzo apparirà sempre più apatico e sembrerà non avere intenzione di lasciarsi andare alla vita sociale, al punto che Alberto deciderà di rivolgersi a Rossella per chiedergli aiuto, nella speranza di dare una mano al figlio.

Raffaele, invece, si dirà pronto a lasciare definitivamente il suo incarico professionale a Palazzo Palladini: il portiere sarà pronto a godersi finalmente la pensione nonostante il parere contrariato di Renato che, fino alla fine, cercherà di convincerlo a non lasciare la portineria.

In passato Raffaele era stato sostituito da Rosa alla portineria del palazzo

Non è la prima volta che Raffaele prende in considerazione l'idea di lasciare il suo incarico professionale per godersi di più la famiglia e dedicarsi ai suoi hobby.

In precedenza, quando il portiere si era assentato per periodi lunghi, al suo posto era subentrata Rosa, la quale si era rivelata fin dal primo momento una perfetta sostituta di Raffaele, il quale l'aveva designata come sua possibile erede a Palazzo Palladini.