Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma dal 17 al 21 novembre rivelano che Eduardo e Damiano si ritroveranno a vivere una situazione di grande pericolo che li metterà a dura prova.

Guido, invece, cercherà delle conferme in Mariella in merito al loro rapporto mentre Damiano deciderà di avere un confronto diretto con la sua ex Rosa per fare un punto sul loro rapporto.

Eduardo e Damiano in pericolo: anticipazioni Un posto al sole 17-21 novembre

Damiano continuerà a indagare in merito all'aggressione subita da Peppe Caputo nel corso dei nuovi episodi della soap, intenzionato a dimostrare l'innocenza del suo amico Eduardo Sabbiese.

Il poliziotto cercherà le prove per dimostrare la totale estraneità ai fatti dell'ex malavitoso ma, i due, si ritroveranno a vivere una situazione che li metterà in serio pericolo di vita.

Nel frattempo Guido cercherà in tutti i modi di avere conferme da Mariella sulla loro riappacificazione, così da poter riprendere in mano le redini del loro rapporto e tornare a essere una coppia a tutti gli effetti.

Rosa in difficoltà per il suo ex nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 17 al 21 novembre, inoltre, rivelano che Clara chiederà a Damiano di affrontare la situazione con la sua ex Rosa, così da non prenderla in giro in merito ai sentimenti che prova nei suoi confronti.

Damiano, quindi, chiederà a Rosa di avere un ulteriore confronto, durante il quale avranno modo di chiarirsi e parlare liberamente dei propri sentimenti.

La situazione di Vinicio continuerà a essere estremamente preoccupante: il ragazzo sembrerà del tutto incapace di tirarsi fuori dal profondo abisso in cui si è cacciato a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti.

Marina, invece, continuerà a trovare un modo per cercare di mettere in difficoltà i fratelli Gagliotti e fare in modo che assieme al suo compagno Roberto Ferri possa tornare a prendere in mano le redini dei Cantieri Flegrei.

La soap Upas tiene negli ascolti dell'access prime time

In attesa di questi prossimi episodi di novembre della soap opera, prosegue l'ottimo trend auditel per Un posto al sole nell'access prime time di Rai 3.

La media di spettatori si aggira su 1,4 milioni di fedelissimi a puntata pari a uno share che oscilla tra il 7 e l'8%, nonostante l'accesa concorrenza che quest'anno è caratterizzata dall'appuntamento con La ruota della fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti in grado di totalizzare una media di circa 5,5 milioni di spettatori a serata e punte del 29% di share.

Numeri che hanno messo in difficoltà anche l'appuntamento con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, fermo a una media di quattro milioni e mezzo a serata.