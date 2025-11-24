Le trame delle puntate di Un posto al sole nella settimana dal 1° al 5 dicembre rivelano che Gennaro Gagliotti non avrà intenzione di perdere la sua battaglia con Marina e Roberto, tanto da essere disposto a giocarsi gli ultimi colpi per metterli definitivamente KO.

La reazione di Ferri, però, non si farà attendere e per prima cosa deciderà di fare una richiesta ben precisa a Marina, finendo per metterla in seria difficoltà. La dark lady sarà distrutta all'idea di dover compromettere il legame con sua nipote Alice.

Gennaro si vendica: anticipazioni Un posto al sole 1-5 dicembre

Per Gennaro non sarà facile fare i conti con il piano vendicativo dei coniugi Ferri, i quali intendono vendicarsi dell'imprenditore per tutto il male che gli ha causato e per il modo in cui ha cercato di mettere le mani sui Cantieri Flegrei, rischiando di vederli fallire.

Roberto crederà di avere in mano le redini della situazione, ma si sbaglierà di grosso nel momento in cui scoprirà che Gennaro ha in serbo dei nuovi colpi da giocarsi, con i quali potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà il futuro professionale della coppia.

Il colpo di scena, però, non tarderà ad arrivare: Roberto chiederà a Marina di fare una scelta importante, che rischierà di compromettere per sempre il legame tra la donna e sua nipote Alice.

Marina distrutta per sua nipote Alice

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole rivelano che Marina, dopo aver dovuto sottostare alla richiesta di Roberto contro Gennaro, sarà distrutta all'idea di rischiare di incrinare per sempre il legame con la nipote.

Nel frattempo, Raffaele comunicherà di aver maturato una decisione legata al suo futuro professionale: lascerà la guida di Palazzo Palladini per godersi la pensione, ma, prima di andare via, deciderà di allestire l'ultimo presepe per i condomini.

Un duro colpo per Renato, che non si rassegnerà all'idea di non trovare più Raffaele nella portineria del Palazzo e deciderà di intervenire fino alla fine per fargli cambiare idea, ma senza ottenere l'effetto sperato.

Marina non si è mai fidata di Gennaro Gagliotti

Negli episodi precedenti della soap di Rai 3, Marina ha sempre cercato di tenere a debita distanza Gennaro Gagliotti dagli affari della sua famiglia.

È stata lei a sconsigliare a Roberto di far entrare Gagliotti nel team dei Cantieri Flegrei, data la sua scarsa stima nei confronti dell’imprenditore.

Alla fine, però, Ferri ha scelto di andare avanti per la sua strada e ha accettato la collaborazione con Gennaro pur di evitare il fallimento.