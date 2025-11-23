Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dall'1 al 5 dicembre su Rai 3, rivelano che Marina Giordano sarà disperata per Alice, dopo che sarà costretta a prendere una decisione che finirà per avere delle amare conseguenze sul suo legame affettivo con la nipote.

Intanto, anche Clara sarà sempre più in crisi per la delicata situazione che sta vivendo con Eduardo, mentre Raffaele deciderà di realizzare l'ultimo presepe da donare agli abitanti di Palazzo Palladini, prima di congedarsi per godersi la sua meritata pensione in tranquillità.

Marina disperata per la nipote Alice: anticipazioni Un posto al sole 1-5 dicembre

Roberto Ferri non avrà intenzione di lasciare vincere il suo nemico Gennaro e, nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole, dopo aver scoperto che il nemico ha ancora delle frecce importanti nel proprio arco, deciderà di affrontare Marina Giordano, al punto da costringerla a prendere una decisione difficile.

Le trame della soap non svelano ulteriori dettagli in merito, anche se la decisione della signora Giordano finirà per avere delle conseguenze inaspettate anche sul suo rapporto con la nipote Alice.

Marina sarà sul piede di guerra con Alice e apparirà disperata all'idea di aver incrinato il loro rapporto per questioni economiche e lavorative.

Clara in crisi, Raffaele pronto per la pensione

Intanto, Clara non potrà nascondere il momento di crisi che sta vivendo dovuto alla difficile situazione con il compagno Eduardo, che, a sua volta, non si sentirà all'altezza di stare al fianco della donna e arriverà a compiere un gesto di cui potrebbe presto pentirsene.

Raffaele, invece, sarà pronto a lasciare definitivamente il suo incarico come portiere di Palazzo Palladini. L'uomo sarà convinto della sua scelta e nessuno riuscirà a fargli cambiare idea, neppure Renato, che insieme a Otello proverà in tutti i modi a convincerlo a non mollare la presa.

Prima di dimettersi ufficialmente dal suo incarico, però, Raffaele deciderà di realizzare l'ultimo presepe per gli abitanti del Palazzo.

Il rito del presepe per Raffaele nella soap Un posto al sole

Nelle stagioni precedenti di Un posto al sole, il rito del presepe allestito da Raffaele all’interno dell’androne di Palazzo Palladini ha rappresentato un vero cult della soap opera.

Il portiere si è dedicato anima e corpo all’allestimento del presepe, ha realizzato in prima persona la grotta illuminata e le varie statuine, potendo contare anche sul prezioso aiuto di suo figlio Diego, che gli ha dato una mano.