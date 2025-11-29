Le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 dicembre su Rai 3, rivelano che Eduardo ingannerà Clara, tenendola all'oscuro dei sentimenti che ha capito di provare nei confronti di Stella, la quale sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Intanto, Gennaro Gagliotti sembrerà convinto a corrompere Filippo per cercare di portarlo dalla sua parte, dopo che l'uomo entrerà nel team dei Cantieri Flegrei. Ben presto, però, si ritroverà nei guai dato che qualcuno finirà per stravolgere i suoi piani.

Eduardo inganna Clara: anticipazioni Un posto al sole 8-12 dicembre 2025

Il rapporto tra Eduardo e Clara continuerà a non essere dei migliori. L'uomo si sentirà insoddisfatto e insofferente, al punto da cercare dei pretesti per scontrarsi con Clara, per poi avere una scusa per andare da Stella e passare del tempo con lei.

In questo modo, Eduardo ingannerà Clara, tenendola all'oscuro della verità su quello che sta succedendo nella sua vita, con la nuova donna che sembra averlo conquistato.

Intanto, anche Viola sarà sempre più complice con l'ex Eugenio, con il quale sembrerà tornare il vecchio feeling di una volta.

Gennaro Gagliotti si ritrova nei guai nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le trame degli episodi di Un posto al sole previsti dall'8 al 12 dicembre su Rai 3, inoltre, rivelano che Filippo accetterà la proposta di Chiara Petrone ed entrerà a far parte del team dei Cantieri Flegrei, facendo le veci della ragazza.

Una scelta che attirerà subito l'attenzione di Gennaro Gagliotti, il quale sarà pronto a portare Filippo dalla sua parte, cercando di manipolarlo.

Il suo piano, però, non avrà l'effetto sperato: qualcuno tramerà alle spalle di Gennaro e, ben presto, il perfido imprenditore sarà nei guai.

Anche per Marina non sarà un momento facile. Sua nipote Alice non intende perdonarla dopo lo sgarbo che le ha fatto e continuerà a mostrarsi sul piede di guerra nei confronti della nonna e di Roberto Ferri.

Nessuna pausa per Upas su Rai 3 a dicembre

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con la soap è confermato per tutto il mese di dicembre in prima visione assoluta su Rai 3.

A differenza di quanto accadrà con Il Paradiso delle signore, trasmessa su Rai 1, Un posto al sole non subirà stop o variazioni di palinsesto.

Gli episodi inediti andranno in onda regolarmente anche per tutto il periodo delle festività natalizie, sempre nella fascia oraria che va dalle 20:50 alle 21:20, dove arriva a toccare anche l'8% di share.