Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un dilemma che tormenterà uno dei protagonisti storici della soap partenopea. Nella puntata in onda martedì 18 novembre alle 20:50 su Rai 3, Raffaele Giordano prenderà seriamente in considerazione l'idea di lasciare il suo lavoro di portiere a Palazzo Palladini. Tuttavia, alcune persone a lui vicine non reagiranno bene alla sua decisione. Spazio anche alle vicende di Eduardo Sabbiese e Damiano Renda, che saranno più uniti che mai.

Raffaele vuole andare in pensione

Raffaele ha manifestato già da tempo la sua intenzione di andare in pensione, ma così facendo dovrà lasciare il suo storico impiego come portiere di Palazzo Palladini.

Da un lato, Otello Testa eserciterà pressioni su di lui per farlo riflettere sul proprio futuro lavorativo. Nel frattempo, l'attenzione sarà rivolta anche a un altro inquilino del prestigioso condominio di Posillipo, che non prenderà bene le intenzioni di Raffaele. Le anticipazioni della puntata del 18 novembre non rivelano ancora chi ha qualcosa da ridere, ma è ipotizzabile che si tratti di Renato, il cognato del portiere, legato a lui da un profondo affetto. Il signor Poggi, infatti, potrebbe ritrovarsi a condividere meno momenti con Giordano qualora quest'ultimo decida davvero di lasciare il lavoro.

Eduardo e Damiano rafforzano la loro amicizia

Nel frattempo, Eduardo compirà un atto eroico, e il suo gesto rafforzerà ulteriormente l'amicizia con Damiano.

Tuttavia, il merito dell'operazione verrà attribuito a Grillo, il superiore di Renda, che non nutre né stima né simpatia nei confronti del suo sottoposto e di Sabbiese. Eduardo e Damiano, dal canto loro, saranno ben consapevoli che non li attendono tempi facili, poiché l'astio dell'ispettore Grillo nei loro confronti non accenna a diminuire.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gianluca si è messo al volante ubriaco

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Gianluca ha perso il suo impiego e si è infuriato con i suoi datori di lavoro del Caffè Vulcano, che non gli hanno rinnovato il contratto. Dopo la delusione, il giovane Palladini si è ubriacato, ma Rossella si è accorta del suo stato alterato.

La dottoressa Graziani ha rincorso Gianluca, cercando di impedirgli di mettersi alla guida, poiché non era affatto nelle condizioni di farlo. Tuttavia, il ragazzo è riuscito comunque a partire, ma fortunatamente si è imbattuto in Guido Del Bue, che era in servizio per strada e ha fermato l'amico, impedendogli di rimettersi al volante. Gianluca è quindi tornato a casa, dove ha scoperto che Luca, per il dolore e lo spavento provato, si è sentito male a causa sua.