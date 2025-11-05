Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Castrese sembrerà aver superato il momento più buio della sua vita e il tentato suicidio apparirà ormai solo come un brutto ricordo. Le anticipazioni dal 10 al 14 novembre rivelano inoltre che lui e Sasà ritroveranno quella sintonia che appariva ormai compromessa.

Il maggiore dei fratelli Altieri avrà inoltre in mente due obiettivi ben precisi: recuperare il rapporto con suo padre e farsi restituire quello che Gennaro gli ha sottratto. Un piano piuttosto ambizioso che, ovviamente, non sarà privo di ostacoli.

Un posto al sole: Altieri contro Gagliotti

Castrese lascerà tutti senza parole quando rivelerà di voler riconquistare, a ogni costo, il marchio di famiglia finito nelle mani dei Gagliotti. È vero che all'epoca era stato messo sotto pressione da Costabile e che si era trovato praticamente costretto a cedere, ma questo non cancella il peso della responsabilità che sente addosso.

Castrese sarà determinato a rimediare all'errore commesso in passato e stavolta nessuno riuscirà a farlo desistere. Sasà rimarrà completamente spiazzato da tanta risolutezza e deciderà di confrontarsi con Mariella per capire se davvero ci sono possibilità concrete di riuscita. Anche lei però si mostrerà parecchio scettica perché per avviare un'azione legale servirebbero testimonianze solide e l'unico che potrebbe fornirle è Espedito.

Castrese vuole recuperare il rapporto con suo padre

A tormentare Castrese non sarà soltanto il senso di colpa per aver ceduto il marchio. L’uomo, infatti, è profondamente ferito dalla rottura del legame con suo padre. Da quando ha fatto coming out, Espedito lo ha escluso dalla sua vita come se non fosse mai esistito.

Sasà continuerà a ricordargli che non ha nessuna colpa se suo padre ha una mentalità ancorata al passato, che l’amore non può mai essere una vergogna e che Espedito dovrebbe piuttosto vergognarsi per come lo ha trattato. Castrese ascolterà quelle parole con attenzione, ma faticherà a farle sue fino in fondo. Dentro di sé continuerà a sentirsi responsabile per aver deluso le aspettative paterne, come se in qualche modo avesse tradito la sua famiglia.

Forse è proprio per questo che adesso vuole riscattarsi riprendendo il marchio. Vuole dimostrare a suo padre di avere ancora un posto all’interno di quella storia familiare, anche se è omosessuale. Cerruti capirà così che dietro questa battaglia c’è molto più di un semplice desiderio di giustizia

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 novembre: Espedito non vuole vedere più suo figlio

A questo punto Mariella proverà a fare qualcosa di concreto organizzando un incontro cruciale. Espedito potrebbe essere la chiave per recuperare il marchio visto che anche lui era stato minacciato dai Gagliotti insieme a Costabile. Se testimoniasse si potrebbero avere le basi per dimostrare che la cessione non è stata legittima.

Inoltre sarebbe anche l'occasione perfetta per favorire un riavvicinamento tra padre e figlio.

Quando però Espedito arriverà a casa di Mariella e si troverà di fronte a Castrese, deciderà di andarsene subito via. Il solo vedere suo figlio gli sarà insopportabile e tutto rischierà di crollare prima ancora di iniziare. Attenzione perché Guido, scosso dagli eventi, deciderà di intervenire e rivolgerà un accorato appello a Espedito.

Al momento non è chiaro se le parole del vigile riusciranno a toccare il cuore del patriarca degli Altieri oppure se finiranno per peggiorare la situazione. Di certo avranno l’effetto di colpire positivamente Mariella, che apparirà sempre più convinta di aver fatto bene a perdonare Guido.