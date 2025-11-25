Le anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate in onda dall'1 al 5 dicembre rivelano che la posizione di Gennaro ai Cantieri inizierà a vacillare seriamente. Gagliotti senior si troverà costretto a fare i conti con il ritorno di Chiara e dovrà prendere atto del fatto che la ragazza non è più ben disposta nei suoi confronti come un tempo.

Intanto, a Palazzo Palladini, Raffaele apparirà ormai deciso a dare il suo addio definitivo al lavoro mentre Eduardo rischierà avvicinandosi pericolosamente a Stella. Spazio infine a una tra più leggera con Bice decisa a vendicarsi di Troncone.

La strategia di Ferri e Marina

Mentre Chiara farà ritorno a Napoli, Marina e Ferri metteranno a punto un piano per fermare Gennaro. Gagliotti, peròò, sorprenderà tutti con una contromossa ingegnosa che rimetterà in gioco ogni equilibrio.

Roberto capirà così che Gennaro non è deciso a mollare e, pur di riprendersi i cantieri, spingerà Marina verso una scelta dura che metterà la donna in profonda crisi. Al momento non viene aggiunto altro, ma le trame sembrano suggerire che l'imprenditrice farà qualcosa che metterà in difficoltà Vinicio e Alice.

Nel frattempo Chiara Petrone, rispetto al loro primo incontro, si mostrerà molto più ostile verso Gennaro, costringendo così l'imprenditore a rivedere i suoi piani

Un posto al sole: Alice e Vinicio si riavvicinano, un nuovo ruolo per Filippo

In questo clima teso, Alice e Vinicio riusciranno a ritrovare un equilibrio e a riavvicinarsi, ma un gesto di Marina finirà per riaccendere nuove tensioni che li metteranno di nuovo alla prova.

In mezzo a queste dinamiche complicate, Filippo riceverà da Chiara Petrone una proposta professionale di grande peso che potrebbe aprire una fase completamente nuova della sua vita, rendendo il quadro generale ancora più movimentato e ricco di sviluppi inattesi. Va ricordato che, al momento Filippo Sartori cura già gli altri affari della giovane imprenditrice, tranne la gestione dei cantieri.

Il resto delle trame di Upas dall'1 al 5 dicembre: addio Raffaele

Raffaele sembrerà ormai deciso a godersi la pensione e vivrà l'allestimento del presepe come un modo per dare un ultimo saluto a quel Palazzo che è stato la sua casa per anni. Nel frattempo, Renato e Otello tenteranno in ogni modo di fargli cambiare idea con un piano un po' maldestro che però sfuggirà al loro controllo.

Bice, determinata a incastrare Troncone, cercherà di farsi finanziare da Cotugno per attuare un piano piuttosto sgangherato.

Infine, bisognerà fare attenzione a Eduardo che, frustrato per non poter dare a Clara la vita che sogna, rischierà di rovinare tutto avvicinandosi pericolosamente a Stella.