Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole dal 10 al 14 novembre rivelano che Clara sarà in forte crisi e metterà in discussione i suoi veri sentimenti nei confronti di Eduardo.

Intanto, Sabbiese sarà alle prese con la scoperta della verità in merito all'aggressione subita da Peppe Caputo: per lui sarà fondamentale una soffiata che riceverà da un’intrigante conoscente

Gianluca, invece, dopo aver fatto perdere le sue tracce, tornerà a Napoli e avrà modo di affrontare Giulia e Luca, sempre più preoccupati per i suoi problemi legati alla dipendenza dall'alcol.

Clara in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole 10-14 novembre

Il rapporto tra Clara ed Eduardo subirà una battuta d'arresto nel corso dei nuovi episodi di Un posto al sole, in onda fino al 14 novembre in prima visione su Rai 3.

L'indagine che stanno portando avanti sul conto di Sabbiese, ritenuto il possibile responsabile dell'aggressione ai danni di Peppe Caputo, finirà per metterli a dura prova, al punto da allontanarli sempre più.

Sarà Clara a mostrarsi in forte crisi, mentre Eduardo sarà sempre più concentrato a scoprire la verità sull'aggressione a Caputo, intenzionato a dimostrare di essere completamente estraneo ai fatti.

Eduardo riceve una soffiata inaspettata

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 novembre rivelano che per Eduardo sarà fondamentale una preziosa soffiata che riceverà da una intrigante conoscente, che potrebbe aiutarlo a far luce sui veri colpevoli.

Al fianco di Sabbiese continuerà a esserci Damiano, anche lui intenzionato a fare di tutto perché la verità emerga.

Intanto, dopo la sparizione, Gianluca rimetterà piede a Napoli e avrà modo di confrontarsi con Giulia e Luca in merito ai suoi problemi con l'alcol.

Arriverà a prendere una decisione che si preannuncia inaspettata, convinto di poter fare il bene anche di Luca.

Bice, invece, non avrà intenzione di rassegnarsi all'idea di aver perso i soldi che Lello le ha sottratto e sarà pronta a tutto pur di fargliela pagare.

Gianluca Palladini aveva nascosto i suoi problemi con l'alcol

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Gianluca aveva cercato di nascondere in tutti i modi i suoi seri problemi di dipendenza dall’alcol.

Per cercare di dare una svolta alla sua vita, ha accettato di iniziare a lavorare come cameriere all’interno del Vulcano, così da riscattarsi.

Al rientro di Silvia, però, complice la crisi economica del locale, è arrivata la doccia gelata: Gianluca è stato licenziato dopo poche settimane.