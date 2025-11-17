In estate la Rai ha sorpreso tutti annunciando l'ingresso di Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole. La star hollywoodiana, celebre per film come Ghost e Sister Act, non ha nascosto il suo entusiasmo per questa avventura napoletana. A poche ore dall'annuncio, aveva parlato del progetto definendolo un'idea folle, ma meravigliosa.

In queste ore è arrivata la conferma che tutti aspettavano. L'attrice è in Italia per le prime prove nella soap partenopea. Per lei è previsto un ruolo che la vedrà impegnata in un mistero da svelare, con tanto di interazioni con un protagonista storico della serie.

Whoopi Goldberg in Un posto al sole per venti puntate

Considerato il calibro dell'attrice, in molti avevano ipotizzato che la sua partecipazione si limitasse a un semplice cameo, magari nei panni di una cliente del Vulcano. Invece, le cose stanno diversamente. La presenza di Whoopi Goldberg si estenderà per un arco narrativo di almeno venti puntate. Questo significa che diventerà una presenza fissa sul piccolo schermo di Rai 3 per circa un mese.

Resta da capire se l'attrice verrà doppiata o se proverà ad avventurarsi nella lingua italiana. Le riprese degli episodi inizieranno proprio in questi giorni. Il debutto televisivo è invece atteso per febbraio 2026. Solo allora i telespettatori potranno finalmente scoprire quale ruolo interpreterà e come si inserirà nelle dinamiche della soap partenopea.

Un personaggio misterioso e una storia d'amore con un volto storico

Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, aveva fornito maggiori dettagli in merito al ruolo di Whoopi Goldberg. Il personaggio che interpreterà porterà con sé elementi del tutto inediti per la soap, tra cui un mistero da svelare e una storia d'amore che coinvolgerà uno dei volti storici di Un posto al sole.

Al momento non sono stati rivelati né il nome del personaggio né quali saranno i protagonisti con cui avrà maggiormente a che fare. Il popolo del web, però, è già in fermento e sui social si moltiplicano le teorie per indovinare chi sarà il fortunato che vivrà questa relazione con l'attrice americana.

Probabilmente, più che di una storia d’amore, si tratterà di un'amicizia, ma solo nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Nei giorni scorsi erano circolate diverse ipotesi sul suo personaggio. C'è chi la immaginava come una ricca imprenditrice americana pronta a risollevare i cantieri, chi invece come una donna la cui famiglia aveva legami con Palazzo Palladini. Nessuna di queste teorie, però, ha trovato conferma.

Le prime parole di Whoopi Goldberg dal set napoletano

In un video diffuso sui social, Whoopi Goldberg ha condiviso le sue prime impressioni dal set di Un posto al sole. L'attrice si è mostrata insieme alle sue assistenti storiche mentre si preparava per le riprese. Nel filmato ha raccontato di aver già incontrato le due registe e tutto il team di produzione.

Nonostante la sua lunga esperienza nel mondo del cinema e della televisione, la Goldberg ha ammesso che questa nuova avventura la rende molto nervosa. Ha parlato del suo stato d'animo con sincerità, sottolineando quanto sia impegnativo affrontare un progetto così diverso da quelli a cui è abituata. Allo stesso tempo però ha ribadito che per lei è un grandissimo piacere far parte di questa produzione italiana.