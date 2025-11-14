Il 14 novembre è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne della settimana, e gran parte del tempo è stato dedicato alle conoscenze di Agnese De Pasquale. A sorpresa, la dama ha deciso di chiudere con Federico Mastrostefano dopo averlo accusato di avvicinarsi a lei solo quando c'è una telecamera pronta a riprenderlo. La protagonista del trono Over, inoltre, ha chiesto a Roberto di dare un'altra chance al loro rapporto e per lui ha interrotto tutte le altre frequentazioni che aveva.

Il ripensamento di Agnese

La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 14 novembre è stata l'ultima che ha visto Agnese e Federico insieme al centro dello studio.

Dopo più di un mese di tira e molla, infatti, la dama ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con Mastrostefano e gliel'ha comunicato davanti a tutti: "Basta, ho dei figli e gli parlo sempre del tipo di persone che devono scegliere. Non posso dare un brutto esempio".

Prima di stoppare la frequentazione con il cavaliere di Roma, però, De Pasquale ci ha tenuto a dire che lui non l'avrebbe mai considerata durante le pause delle registrazioni: "A telecamere spente neanche mi saluta, l'altro giorno io piangevo e lui mangiava le patatine".

#Maria: "#Agnese sta dicendo che tu a telecamere spente non ti avvicini a lei mentre ti avvicini con le telecamere..."#uominiedonne pic.twitter.com/0F53XoQN1R — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) November 14, 2025

Quando Maria De Filippi gli ha fatto notare la frecciatina che aveva appena ricevuto Federico ha cercato di giustificarsi con la sua solita ironia ma Agnese non si è fatta convincere: "Non ti sono mai piaciuta al 100%, è giusto che entrambi stiamo con persone che ci vogliono in tutto e per tutto".

La dichiarazione nei confronti di Roberto

Dopo aver chiarito la sua posizione nei confronti di Federico, Agnese ha spiazzato tutti dichiarandosi a Roberto.

In settimana i due si sono sentiti e la dama ha capito che ha bisogno di una persona come lui accanto: "Io l'ho già perso in passato e non posso permettere che succeda un'altra volta, lui è un uomo vero".

La protagonista di Uomini e donne ha anche raccontato che sua madre ha sempre speso bellissime parole per il cavaliere che ha scelto di frequentare, cosa che non è accaduta con gli altri con cui è uscita in questa edizione, a partire da Mastrostefano.

Le anticipazioni delle prossime puntate

L'intesa tra Agnese e Roberto crescerà di puntata in puntata, e già la prossima settimana i fan di Uomini e donne assisteranno ai baci che i due si daranno in studio davanti a tutti.

In diverse occasioni la dama e il cavaliere saranno ad un passo dall'andare via in coppia, ma una segnalazione che arriverà su di lui (su un incontro a Bologna con l'ex partecipante Francesca) metterà in stand-by questa decisione.

Federico, inoltre, si intrometterà spesso quando Agnese e Roberto saranno al centro dello studio, ma non riuscirà a far cambiare idea alla donna.