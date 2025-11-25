Il 25 novembre Agnese De Pasquale ha deciso di rispondere a tono a chi l'ha offesa dopo aver visto i baci passionali che si è scambiata con Roberto Priolo a Uomini e donne. Su Instagram, la dama ha definito inammissibili gli insulti di alcune donne, soprattutto perché è convinta che se un cavaliere si fosse comportato come lei non avrebbe ricevuto lo stesso trattamento.

Lo sfogo dopo gli insulti online

Da poco più di una settimana Agnese ha lasciato Uomini e donne in coppia con Roberto (la puntata andrà in onda all'inizio di dicembre su Canale 5), quindi ha cominciato a pubblicare dediche e altri contenuti con il nuovo compagno.

Sui social, però, c'è chi non ha apprezzato il comportamento della dama in studio e l'ha fatto presente con parole decisamente offensive.

De Pasquale ha scelto di replicare agli insulti che alcuni utenti le hanno rivolto dopo aver visto i baci che si è data con Priolo davanti alle telecamere, a partire da quelli di chi l'ha definita una poco di buono.

"Non volevo sporcare il mio profilo con tanto odio, ma è giusto dire che questo è il prezzo da pagare perché si è donne. Questa violenza verbale è inammissibile e non fa parte del gioco", ha scritto la protagonista del trono Over sul suo account di Instagram.

Il sentimento per Roberto

"In quei baci non c'è nulla di sporco o di volgare, sono passionale e ho fame d'amore.

Noi donne non ci baciamo da sole, e io mi sento libera e non una donnaccia", ha proseguito Agnese nel suo sfogo social.

La dama di Uomini e donne si è lamentata del fatto che spesso a insultarla sarebbero altre donne, infatti si è chiesta con tono provocatorio: "A un uomo dareste mai dell'uomo facile?".

De Pasquale ha anche lanciato una frecciatina neppure troppo velata a Federico quando ha ricordato che nel periodo in cui si sono frequentati entrambi hanno baciato altre persone, solo che lui non avrebbe mai ricevuto offese e critiche, anzi in tanti l'avrebbero definito un signore.

La gioia per aver trovato l'amore

Prima di replicare agli hater, Agnese ha voluto fare una romantica dedica a Roberto.

La dama di Uomini e donne ha ricordato il primo bacio che si è scambiata con il suo attuale compagno e l'emozione che ha provato quando ha capito che si trovava di fronte a qualcuno che la ama e la accetta per quello che è.

"Non abbiamo mai smesso di baciarci, quindi dico ai giovani di mettere da parte i telefoni e amatevi. So che capirete come sto avendo accanto questo pezzo d'uomo", ha scritto De Pasquale sotto ad una fotografia del volto sorridente del fidanzato.

I telespettatori dovrebbero assistere al lieto fine tra Agnese e Roberto tra una decina di giorni, molto probabilmente già all'inizio di dicembre.