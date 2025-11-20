Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano si sono frequentati per più di un mese, ma il cavaliere di Uomini e donne non è mai stato convinto al cento per cento di questa conoscenza. In una recente registrazione, la dama ha lasciato il programma in coppia con Roberto Priolo e sui social ha mostrato il mazzo di fiori che lui le ha regalato. Sempre su Instagram, però, la protagonista del trono Over ha punzecchiato il suo "ex" lasciando intendere che sarebbe un ragazzo e non un uomo come il suo attuale compagno.

La stoccata a distanza

Il 19 novembre è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Agnese si è dichiarata a Roberto, l'ha baciato davanti a tutti e ha mostrato indifferenza di fronte alla gelosia di Federico.

Tra qualche giorno i telespettatori assisteranno alla romantica uscita della dama e del cavaliere dal programma, una scelta che emozionerà tutti in studio.

Attualmente, dunque, De Pasquale non fa parte del cast del trono Over e sta vivendo la sua storia d'amore lontano dai riflettori.

In una storia che ha postato su Instagram alcune ore fa, però, Agnese ne ha approfittato per lanciare forse un'ultima frecciatina a Mastrostefano.

Dopo aver postato il video in bianco e nero di due persone che si baciano con passione, la protagonista del dating-show ha scritto: "Tesoro, non piangere per un ragazzo, rimpiazzalo con un uomo".

In tanti hanno collegato questa riflessione a tutto quello che è successo ultimamente agli Elios, in particolare da quando Agnese ha deciso di mettere un punto al tira e molla con Federico per dedicarsi esclusivamente a Roberto.

Il regalo dopo l'addio alla trasmissione

Agnese ha lasciato il programma insieme a Roberto in una puntata che è stata registrata di recente, quindi i fan vedranno tutto tra un paio di settimane.

La dama di Uomini e donne, però, sta iniziando a condividere sui social parte di quello che sta succedendo nella sua vita da quando si è fidanzata, a partire dalla foto di un mazzo di fiori che le ha fatto recapitare Roberto.

"Ad un nuovo inizio", ha scritto il cavaliere nel biglietto che la sua compagna ha messo bene in mostra nello scatto che ha postato su Instagram il 20 novembre.

Il colpo di scena dopo la rottura con Federico

Solo pochi giorni fa, i fan di Uomini e donne hanno assistito alle lacrime che Agnese ha versato quando Federico ha detto che non si sente attratto da lei al cento per cento.

In preda allo sconforto, infatti, la dama ha anche pensato di abbandonare il programma da sola, ma l'intervento di Roberto le ha fatto cambiare idea quasi all'istante.

Il cavaliere è stato l'unico a consolare De Pasquale dopo la rottura con Mastrostefano, e da quel momento tra loro è scattato qualcosa.

Nelle puntate che andranno in onda tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, Agnese e Roberto si baceranno ripetutamente, renderanno la loro frequentazione esclusiva e poi decideranno di andare via insieme.