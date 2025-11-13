Giovedì 13 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, e su Witty Tv sono state pubblicate le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno in studio. Sara Gaudenzi e Cristiana Anania avranno un'accesa discussione davanti ai loro corteggiatori, mentre Agnese De Pasquale dirà a tutti che è pronta ad abbandonare il programma dopo la conoscenza finita male con Federico Mastrostefano.

Conoscenze e tensioni in studio

Oggi, 13 novembre, i fan di Uomini e donne assisteranno alla penultima puntata di questa settimana: tra i protagonisti della giornata ci saranno di nuovo Agnese e Federico.

La dama rientrerà in studio con un look diverso e Maria De Filippi anticiperà a tutti che la sua intenzione sarebbe quella di abbandonare il programma.

"Me ne voglio andare, basta", dirà De Pasquale dopo essersi riaccomodata al suo posto nel parterre.

"Io sono sicuro di non aver fatto niente di male", commenterà Mastrostefano quando verrà interpellato sull'argomento.

Anche Federico (l'altro cavaliere che Agnese ha frequentato nell'ultimo periodo) interverrà nella discussione per dirsi stufo del comportamento del "collega", e verrà applaudito da tutto il pubblico presente.

Scintille tra Sara e Cristiana

La puntata in onda il 13 novembre proporrà anche il primo battibecco tra le due troniste del cast: Sara e Cristiana battibeccheranno a lungo e nessuno dei corteggiatori si intrometterà per prendere le parti di una piuttosto che dell'altra.

Nei prossimi giorni, i fan di Uomini e donne assisteranno ad altre liti ancora più accese tra le protagoniste del trono Classico 2025/2026: le anticipazioni del web, infatti, svelano che le due continueranno a scontrrarsi quasi in ogni registrazione e non si risparmieranno duri attacchi e pungenti critiche.

Gemma riparte da Piero, Sabrina da Paolo

Tra le altre anticipazioni della puntata di Uomini e donne del 13 novembre, ci sono quelle sulle nuove conoscenze di due veterane del parterre Over.

Gemma, ad esempio, sarà chiamata al centro dello studio per commentare l'esterna che ha fatto con Piero in precedenza: lui si dirà un po' scettico sulla durata di questo rapporto, e infatti tra loro ci sarà uno stop quasi immediato.

Galgani farà fatica a voltare pagina in amore dopo la rottura con Mario, tant'è che neppure nelle ultime registrazioni è stata interpellata per parlare di qualche interessante novità nella sua vita sentimentale.

Sabrina, invece, inizierà a frequentare Paolo inconsapevole del fatto che lui ha dato buca a Marina per uscire a cena con lei: le due dame si confronteranno in studio e gli opinionisti si schiereranno apertamente.