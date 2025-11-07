Oggi, venerdì 7 novembre, andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne della settimana: su Witty Tv è stato pubblicato un video con le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno in studio durante la prima sfilata femminile della stagione. Successivamente Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani racconteranno il loro amore lontano dai riflettori, e Sara Gaudenzi prenderà le parti di Flavio Ubirti in una discussione con le corteggiatrici.

Gli argomenti dell'ultimo appuntamento della settimana

"Quello che non conosci di me" è il tema della prima sfilata dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne: le dame, infatti, calcheranno la passerella al centro dello studio con l'intento di stupire i cavalieri e convincerli a dargli voti alti.

Anche gli opinionisti potranno dire la loro sui look di Gemma, Gloria, Barbara e di tutte le altre signore del parterre, poi Maria De Filippi svelerà la classifica che decreterà la prima vincitrice della stagione.

Sempre nel corso della puntata che andrà in onda il 7 novembre, la conduttrice ospiterà due ex del trono Over che si sono fidanzati prima della pausa estiva.

Giovanni e Francesca torneranno in studio per parlare del loro amore e di come vanno le cose tra loro lontano dalle telecamere: ad un certo punto lui si commuoverà raccontando del legame che la compagna ha instaurato con i suoi figli.

Il trono di Flavio prima del weekend

La programmazione settimanale di Uomini e donne si chiuderà con un aggiornamento sul percorso di Flavio.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che il tronista avrà un confronto piuttosto acceso con tutte le sue corteggiatrici, e a sorpresa interverrà Sara per difenderlo.

"Per una volta che fa una cosa di pancia lasciatelo stare", dirà l'ex pretendente di Ubirti davanti alle telecamere.

Lunedì e martedì nuove registrazioni

Le puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda in questo periodo sono state registrate più di due settimane fa, quindi i fan sanno da tempo come si sono evolute le conoscenze più chiacchierate del momento.

Lunedì 10 e martedì 11 novembre, inoltre, il cast si ritroverà in studio per nuove riprese, e la curiosità è tutta per l'inizio del trono di Ciro: ad una settimana dalla proposta che gli ha fatto Maria De Filippi, l'ex fidanzato di Martina dovrebbe incontrare le sue aspiranti corteggiatrici e scegliere quelle con le quali approfondire una frequentazione.

Gli spettatori scopriranno anche se tra Sara e Cristiana ci saranno altre discussioni dopo quelle dei giorni scorsi, ma soprattutto come reagiranno i pretendenti della tronista di Roma ai baci che si è scambiata con Jakub nell'ultima esterna.