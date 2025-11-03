Una parte della registrazione di Uomini e donne del 3 novembre è stata dedicata al confronto tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, un'altra ai protagonisti dei troni Over e Classico. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni svelano che Cristiana Anania ha chiesto scusa a Jakub Bakkour in camerino, ma lui ha confermato la sua volontà di corteggiare solo Sara Gaudenzi, alla quale ha dato un bacio in esterna.

Scintille tra le due troniste

In queste ore sono trapelate le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata nel pomeriggio e che ha avuto tra i suoi protagonisti anche Ciro, Martina e Gianmarco.

Alla fine del confronto tra i tre ragazzi, Maria De Filippi si è occupata del cast di questa edizione e delle cose più interessanti che sono successe in settimana.

Sara è uscita per la terza volta con Jakub, e durante l'esterna l'ha provocato per vedere fino a dove si sarebbe spinto con lei. Prima della fine dell'appuntamento, tra i due è scattato il bacio e in studio c'è stato un boato d'approvazione.

Cristiana ha commentato in maniera negativa questo scambio di effusioni e questo ha dato il via a un'accesa lite tra lei e la tronista di Roma. Le giovani si sono accusate reciprocamente e Sara si è detta convinta del fatto che la collega sarebbe immatura e non avrebbe il coraggio di ammettere che le dà fastidio vedere il suo ex corteggiatore molto vicino a un'altra persona.

I dettagli del confronto

La prima parte della registrazione di Uomini e donne del 3 novembre andrà in onda domani (martedì 4) ed è stata interamente dedicata a Ciro, Martina e Gianmarco.

Il barbiere di Roma ha parlato poco, se non per raccontare del momento in cui ha incontrato Ciro per strada e ha temuto che gli mettesse le mani addosso per come si erano lasciati l'ultima volta.

Tra Martina e il suo ex fidanzato c'è stato un lungo faccia a faccia davanti alle telecamere, ma si erano visti già qualche giorno fa a casa di lei per provare a chiarire (si vocifera che abbiano pianto in quell'occasione).

Le riprese di questo speciale sono terminate con Maria De Filippi che ha offerto il trono a Ciro tra gli applausi di tutto il pubblico e degli opinionisti, che oggi si sono scagliati duramente contro Martina per la maggior parte del tempo.

Le scuse in camerino

Tornando al trono Classico, il 3 novembre è stata mostrata anche un'esterna di qualche giorno fa: Cristiana ha deciso di fare un passo verso Jakub, l'ha raggiunto in camerino e si è scusata con lui più volte.

Le anticipazioni della registrazione odierna, però, svelano che il corteggiatore non ha cambiato idea, anzi ha ribadito che l'unica persona che vuole conoscere è Sara.

Flavio, invece, non era in studio ma probabilmente si parlerà di lui nel corso delle riprese che sono in programma domani pomeriggio, martedì 4 novembre.