Venerdì 21 novembre andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne della settimana, e su Witty Tv è stato pubblicato un video con alcune anticipazioni di quello che succederà in studio. Sara Gaudenzi avrà un'accesa discussione con Cristiana Anania, che la accuserà di aver messo su un circo pur di stare al centro dell'attenzione, inoltre poi sarà chiamata a commentare il bacio che ha dato in esterna a Jakub Bakkour alcuni giorni prima.

Scintille tra le ragazze del cast

La puntata di Uomini e donne del 21 novembre sarà dedicata anche al trono Classico e ad una lite piuttosto accesa che avranno Sara e Cristiana in studio.

"Hai fatto il circo fino ad ora", dirà la giovane di origini siciliane nel corso della discussione con la collega.

Successivamente Maria De Filippi manderà in onda il video dell'esterna che la tronista di Roma ha fatto con Jakub nei giorni precedenti, e a colpire tutti sarà il bacio che i due si daranno al loro terzo appuntamento.

"Baciarla è stata la cosa migliore che potessi fare", commenterà il corteggiatore con un po' di emozione.

Le telecamere indugeranno a lungo sullo sguardo perplesso e infastidito di Cristiana, soprattutto perché Jakub era un suo pretendente fino a poco tempo fa e anche con lei c'è stato un bacio in esterna.

Guido e Federica via insieme dal programma

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che andrà in onda oggi, 21 novembre, svelano che si inizierà parlando di Guido.

Gemma non perderà l'occasione per attaccare il cavaliere che continua a rimandare la sua uscita dal programma con Federica, e poi interverrà anche Tina per suggerire alla dama di fare il primo passo.

"Chiedigli, vuoi uscire con me?", dirà l'opinionista.

Dopo vari tentennamenti, i due sceglieranno di andare via insieme e sarà proprio Federica la prima ad alzarsi e fare la proposta al compagno.

Federico riparte da Marta

Sempre nel corso dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv il 21 novembre, Maria De Filippi chiamerà al centro Federico e Marta.

I due racconteranno degli incontri che hanno avuto lontano dalle telecamere, e la regia inquadrerà spesso Agnese per provare a captare qualche sua reazione alla nuova conoscenza di Mastrostefano.

Quest'ultimo accoglierà anche una ragazza che ha scritto alla redazione esclusivamente per lui, ma dalle anticipazioni del web sembra che non ne rimarrà colpito e la manderà via.

Agnese e Roberto, invece, continueranno a ballare insieme e a baciarsi appassionatamente davanti a tutti: nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda tra la fine del mese in corso e l'inizio di dicembre, anche loro due decideranno di lasciare il programma in coppia.