Martedì 18 novembre si è svolta la seconda e ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana e Fanpage ha diffuso le anticipazioni su quanto accaduto. Flavio Ubirti ha sorpreso tutti mettendo le sue corteggiatrici di fronte a un bivio: o cambiano atteggiamento e smettono di scappare, o lui lascerà il trono senza fare la scelta.

L'ultimatum di Flavio a Martina e Nicole

Si sono concluse le riprese delle puntate di Uomini e donne che i telespettatori potranno vedere tra un paio di settimane, ma delle quali sono già disponibili le anticipazioni.

Nel corso della registrazione del 18 novembre, Flavio ha riaccolto Martina (era andata via il giorno precedente dopo aver visto un bacio con Nicole) e poi ha fatto un discorso a tutte e due le sue corteggiatrici.

Stanco di dover rincorrere le ragazze tutte le settimane, il tronista ha detto che se la situazione non cambierà lui potrebbe abbandonare il programma senza fare la scelta.

L'ex tentatore sta valutando l'ipotesi di lasciare il trono e tornare a casa da solo: ora è tutto nelle mani di Martina e Nicole, che dovranno fare di tutto per convincere Flavio a portare a termine il percorso.

Lieto fine per Agnese e Roberto

Nell'ultimo periodo si sono formate diverse coppie negli studi di Uomini e donne, ma una in particolare sembra essere entrata nel cuore del pubblico.

Da quando si è saputo che Agnese ha lasciato il programma con Roberto (è successo nel corso della registrazione del 17 novembre), molti fan hanno deciso di esporsi per gioire del lieto fine che ha avuto la dama.

Sui social molti ritengono che formerebbero una delle coppie più belle del Trono Over e che la loro conoscenza avrebbe fatto sognare tutti sin dal primo giorno.

"Sono usciti insieme, abbiamo vinto", hanno scritto su X le persone che hanno fatto il tifo per Roberto anche quando Agnese aveva occhi solamente per Federico.

I tronisti in difficoltà

Con il passare delle settimane, il percorso dei tronisti diventa sempre più complicato.

Nelle ultime registrazioni, i ragazzi che stanno cercando l'anima gemella a Uomini e donne hanno dovuto far fronte a discussioni, chiarimenti e "fughe" dei corteggiatori dallo studio.

In questo periodo, Flavio ha rincorso prima Nicole e poi Martina, ma anche Cristiana si è dovuta muovere per convincere Ernesto e Federico a continuare la conoscenza davanti alle telecamere.

Ovviamente Ciro non ha ancora avuto questi problemi perché il suo trono è appena cominciato: nei giorni scorsi il giovane ha iniziato a fare le esterne con le ragazze che lo hanno colpito di più dopo il primo incontro, e tra queste c'è la 20enne Alessia.