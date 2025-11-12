La registrazione di Uomini e donne dell'11 novembre ha avuto tanti protagonisti, ma non Gemma Galgani. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama non è mai stata interpellata, quindi è rimasta in silenzio e nell'ombra per tutto il tempo. Sara Gaudenzi, invece, è uscita in esterna sia con Jakub Bakkour che con Marco Veneselli: con il primo c'è stato il terzo bacio da quando si frequentano, con il secondo una lite molto accesa.

Gemma resta in panchina dopo lo scherzo

Da quando Mario ha interrotto la loro conoscenza, Gemma è finita un po' nell'ombra: le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne, infatti, svelano che la dama è stata protagonista solo quando Pio e Amedeo l'hanno coinvolta in uno scherzo.

L'11 novembre, invece, Galgani non è mai stata chiamata al centro dello studio e non è intervenuta in nessuna delle storie che sono state raccontate.

La "veterana" del trono Over, dunque, non è ancora riuscita ad intraprendere nuove frequentazioni dopo quella non corrisposta con Lenti.

Sara indecisa tra due corteggiatori

Nel corso delle riprese di martedì 11 novembre, però, si è parlato anche del trono Classico e degli sviluppi che ci sono stati tra alcuni dei protagonisti del cast.

Sara è uscita in esterna con tutti e due i suoi corteggiatori: con Marco c'è stato un litigio che non si è risolto, con Jakub c'è stato il terzo bacio consecutivo da quando si frequentano.

Il pretendente di Roma, inoltre, ha ammesso che prova gelosia quando vede la tronista tra le braccia del suo "rivale".

Anche Flavio ha baciato per la terza volta Martina in esterna, e Nicole non l'ha presa bene: dopo aver discusso con Ubirti, la giovane ha comunicato la sua volontà di abbandonare il programma e poi è andata via. L'ex tentatore, però, non ci ha pensato due volte e ha rincorso la sua corteggiatrice dietro le quinte, ma solo la prossima settimana si saprà se è riuscito a convincerla a portare avanti la loro conoscenza nonostante a lui piaccia molto anche un'altra persona.

Poche ragazze per Ciro

Un'anticipazione che ha colpito i fan di Uomini e donne, è quella sul numero di ragazze che sono in studio per Ciro.

Dopo un appuntamento al buio, infatti, le corteggiatrici di Solimeno sono diminuite in maniera esponenziale, ma non è ancora chiaro se è stato lui a eliminarne tante oppure se sono state loro a non voler rimanere dopo il primo incontro.

Per assistere al debutto dell'ex di Martina sul trono, però, i telespettatori dovranno aspettare almeno due settimane: le puntate che vengono trasmesse su Canale 5 sono indietro rispetto alle registrazioni, quindi quello che va in onda è accaduto circa 15 giorni prima.