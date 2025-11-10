Lunedì 10 novembre si è svolta la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana (l'altra ci sarà martedì11), e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni delle cose più interessanti che sono accadute. Maria De Filippi ha fatto credere a Gemma Galgani che c'erano due giovani corteggiatori per lei, ma si trattava di Pio e Amedeo, ospiti per promuovere il loro film. I comici hanno ballato con la dama e con Tina Cipollari, poi le hanno baciate sulla bocca. Cinzia Paolini e Rocco Bruno, invece, hanno lasciato il programma in coppia.

Baci e balli in studio

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donna del 10 novembre svelano che in studio è stato dato spazio sia ad alcuni protagonisti del parterre Over che ai tronisti del cast.

Nel corso delle riprese che si sono svolte nel pomeriggio agli Elios, dunque, Maria De Filippi ha fatto credere a Gemma che stavano per entrare due giovani corteggiatori. In realtà la conduttrice si riferiva a Pio e Amedeo, che sono stati in studio per promuovere il loro nuovo film.

I comici hanno scherzato con la dama e anche con Tina, poi dopo un ballo hanno deciso di baciarle sulla bocca mentre dall'alto scendevano i petali che solitamente vengono usati per le scelte dei tronisti.

Rocco si è dichiarato a Cinzia, le ha regalato un bracciale e alla fine le ha chiesto di uscire insieme dal programma e lei ha accettato.

Gemma e Mario protagonisti 'a turno'

Dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne si è parlato molto di Mario e delle conoscenze che ha avuto con diverse dame del parterre: per oltre un mese, infatti, il cavaliere è stato il protagonista assoluto delle dinamiche del trono Over.

Gemma, invece, è finita un po' nell'ombra dopo la rottura con Lenti, e a poco sono servite le critiche che gli ha fatto quasi in ogni puntata.

Nell'ultimo periodo, però, la situazione sembra essersi ribaltata: Galgani ha riconquistato il centro della scena accettando il corteggiamento di Roberto, mentre l'imprenditore pugliese è rimasto "in panchina" da quando Cinzia ha deciso di chiudere la loro frequentazione.

Tensione tra le troniste

Dalla scorsa settimana i tronisti della prima parte della stagione di Uomini e donne sono quattro: a Flavio, Sara e Cristiana, infatti, si è aggiunto Ciro per volontà di Maria De Filippi.

Il percorso dell'ex fidanzato di Martina è cominciato nelle ultime registrazioni, mentre quelli degli altri tre sembrano essere già a buon punto.

Per un breve periodo alle due ragazze sulla poltrona rossa è piaciuto lo stesso corteggiatore: Jakub, infatti, per circa un mese è uscito in esterna con Cristiana e l'ha baciata, poi dopo una lite si è autoeliminato. Il giovane è tornato in studio quando ha saputo che Sara avrebbe voluto conoscerlo meglio, e dopo un paio di appuntamenti anche tra loro c'è stato un bacio.

Anche se Jakub si è dichiarato per Sara, di recente tra lei e Cristiana ci sono state diverse discussioni e secondo gli opinionisti dietro a questo astio ci sarebbe un interesse in comune per il modello.