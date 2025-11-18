Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 18 novembre, Mario Lenti ha sorpreso tutti svelando il suo interesse per Barbara De Santi. Secondo le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni, infatti, il cavaliere ha ballato più volte con la dama e poi ha ammesso di volerla conoscere meglio. Gemma Galgani ha notato questo avvicinamento e non è riuscita a nascondere il suo fastidio.

Un avvicinamento inaspettato nel trono Over

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 18 novembre, svelano che Mario si è sbilanciato nei confronti di una dama con la quale ha ballato più volte in studio.

Quando Gemma ha fatto notare che il cavaliere invita spesso Barbara quando ci sono i lenti, lui si è fatto coraggio e ha ammesso che ha un interesse per lei.

Senza girarci troppo intorno, Lenti ha detto che De Santi gli piace che la vorrebbe conoscere un po' meglio anche lontano dalle telecamere.

Galgani non è riuscita a nascondere il fastidio che ha provato quando ha sentito l'imprenditore "dichiararsi" a un'altra donna, l'ennesima da quando ha deciso di chiudere la loro frequentazione.

Il litigio con Magda

La scenata di gelosia che Gemma ha fatto a Mario quando ha saputo che è interessato a Barbara, ha indirettamente confermato quello che aveva detto Magda poco prima.

Dopo che Galgani ha chiuso con il signor Gianni dicendo di non volergli dare false speranze, la bionda dama di Uomini e donne è intervenuta per dire che secondo lei proverebbe ancora qualcosa per Lenti.

Gemma e Magda hanno battibeccato per un po' nel corso della registrazione del 18 novembre, ma nessuna delle due è tornata sui propri passi sulla vicenda che coinvolge anche il cavaliere Mario.

I dubbi di Flavio sul futuro nel programma

Stando alle anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese di Uomini e donne di martedì 18 novembre, si è parlato solo dei troni di Flavio e Cristiana.

Il ragazzo ha avuto un confronto con Martina dopo l'ultima registrazione (lei era andata via furiosa), e quando è tornata ha deciso di fare un discorso importante sia a lei che a Nicole.

Il protagonista del dating-show ha chiesto a tutte e due le sue corteggiatrici di non scappare in ogni puntata, ma di concentrarsi sul rapporto che stanno costruendo dall'inizio della stagione.

Qualora le giovani non dovessero cambiare atteggiamento, Flavio ha già detto che potrebbe decidere di abbandonare il trono senza fare la scelta.

Cristiana, invece, è uscita in esterna con Federico e tra loro c'è stato un bacio che non ha fatto piacere agli altri pretendenti della 22enne.

Ciro e Sara erano in studio, ma delle loro conoscenze non si è parlato probabilmente per mancanza di tempo.