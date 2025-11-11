Martedì 11 novembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne e Fanpage ha pubblicato le anticipazioni su ciò che è accaduto tra i personaggi più discussi del cast. Alle riprese hanno partecipato Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due, ospiti della puntata, hanno emozionato tutti parlando della loro storia d'amore. Flavio Ubirti, invece, ha baciato Martina in esterna e ha poi dovuto rincorrere Nicole dietro le quinte.

Il gesto di Roberta emoziona

La seconda e ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana è finita da poco e sul web stanno già circolando le anticipazioni su quello che è accaduto.

Roberta e Alessandro sono tornati in studio come ospiti, hanno parlato di come va tra loro lontano dalle telecamere (i due sono fidanzati da più di un anno e mezzo) e poi la dama ha sorpreso il compagno regalandogli le chiavi della sua nuova casa.

Tra Roberto e Agnese, invece, c'è stata una discussione, perché lui avrebbe omesso sia a lei che alla redazione di aver incontrato Francesca (ex dama del programma) fuori dagli Elios qualche tempo fa.

Flavio bacia di nuovo Martina

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne dell'11 novembre, inoltre, svelano che Nicole ha reagito male al bacio che Flavio ha dato a Martina in esterna (il terzo da quando si frequentano davanti alle telecamere).

Dopo una lite in studio, la ragazza ha deciso di autoeliminarsi, salutando tutti e raggiungendo il backstage, ma il tronista le è corso subito dietro per provare a farle cambiare idea.

Anche tra Marco e Sara c'è stata un'altra discussione dopo quella della volta scorsa: secondo la protagonista del Trono Classico, il corteggiatore dovrebbe mettere da parte la gelosia e accettare che lei conosca anche altre persone.

Le coppie di questo periodo

Ultimamente negli studi di Uomini e donne si stanno formando diverse coppie: alcune hanno già lasciato il programma e altre sono in procinto di farlo.

Sabrina è stata la prima a fare questo passo insieme a Nicola, ma il loro rapporto è naufragato dopo poche settimane e lei è già tornata nel parterre.

Guido e Federica, invece, si sono fidanzati una decina di giorni fa e tra loro sembra andare tutto a gonfie vele anche lontano dai riflettori.

Cinzia e Rocco si sono scelti nel corso della registrazione del 10 novembre: nonostante lo scetticismo degli opinionisti, la dama e il cavaliere sono usciti di scena mano nella mano e dicendosi dolci parole.

I prossimi potrebbero essere Agnese e Roberto, sempre che Federico non decida di intromettersi come ha anticipato in una puntata che deve ancora andare in onda su Canale 5.