Il 10 novembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è successo in studio. Le anticipazioni delle riprese odierne, dunque, informano fan e curiosi del fatto che Sara Gaudenzi ha baciato Jakub Bakkour per la seconda volta e poi ha litigato con Marco Veneselli in esterna. Ciro Solimeno, invece, ha incontrato le sue corteggiatrici durante un appuntamento al buio e ha ballato con alcune di loro per conoscerle meglio.

Sara tra due fuochi

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 10 novembre svelano che Sara è sempre più indecisa tra due corteggiatori.

In settimana, infatti, la tronista è uscita in esterna con Jakub e l'ha baciato: le immagini hanno emozionato tutti in studio, anche i diretti interessati.

L'appuntamento con Marco, invece, non è andato bene: la ragazza ha accusato il suo pretendente di comportarsi come un adolescente di 14 anni, e questo li ha portati a discutere per tutto il tempo.

Nel corso delle riprese di questo lunedì, invece, è iniziato il trono di Ciro: dopo una settimana d'attesa, il giovane ha incontrato le sue corteggiatrici e ha ballato con alcune di loro per provare a conoscerle un po' meglio.

Stando agli spoiler che sono trapelati dagli Elios, al momento tra le spasimanti di Solimeno non c'è nessun volto già noto al pubblico.

Cristiana bacia Federico ed Ernesto se ne va

Nella registrazione di Uomini e donne del 10 novembre non si è parlato del trono di Flavio (molto probabilmente accadrà domani, martedì 11), invece Maria De Filippi ha mandato in onda l'esterna che Cristiana ha fatto con Federico durante la settimana.

Tra i due c'è stato un bacio (il primo tra loro) e la reazione di Ernesto è stata drastica: il corteggiatore ha lasciato lo studio molto arrabbiato e non si sa se continuerà l'esperienza nel dating-show.

La tronista 22enne, però, è uscita in esterna anche con Simone e lo ha baciato a stampo perché è molto attratta da lui.

Pio e Amedeo ospiti

Per quanto riguarda il trono Over, il 10 novembre Maria De Filippi ha ospitato Pio e Amedeo e loro hanno ricambiato mettendo su un divertente siparietto con Gemma e Tina.

I comici hanno ballato con la dama e l'opinionista sotto i petali rossi e poi le hanno baciate per suggellare la scelta.

Cinzia, inoltre, ha deciso di lasciare il programma insieme a Rocco: dopo settimane di dubbi e ripensamenti, la donna ha ammesso che il cavaliere è stato l'unico che le ha fatto provare forti emozioni sin dall'inizio.

Anche Agnese e Roberto sono prossimi ad andare via in coppia, ma Federico non ci sta: nel corso della registrazione di oggi, infatti, Mastrostefano ha fatto una scenata di gelosia alla sua "ex".