Martedì 11 novembre c'è stata la seconda e ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, e le anticipazioni del web svelano che il trono di Ciro Solimeno è cominciato un po' in sordina. Lunedì scorso, infatti, l'ex fidanzato di Martina De Ioannon ha conosciuto le ragazze che si sono presentate per un appuntamento al giorno, ma il giorno successivo la maggior parte di loro non c'era più. Resta da capire se sia stato il tronista a fare un'importante scrematura dopo il primo incontro o se siano state le giovani a non voler rimanere per lui.

Gli spoiler delle ultime riprese

Il percorso di Ciro a Uomini e donne è cominciato lunedì 10 novembre, quando Maria De Filippi gli ha fatto conoscere molte ragazze che sarebbero potute diventare le sue corteggiatrici.

Questo primo incontro è avvenuto "al buio", nel senso che nessuna delle giovani era lì perché aveva chiesto alla redazione di poter frequentare Solimeno, infatti dopo questo appuntamento c'è stata un'importante scrematura.

Le anticipazioni della registrazione di martedì 11, infatti, svelano che in studio c'erano pochissime ragazze per l'ex fidanzato di Martina e nessuna di loro è stata portata in esterna.

Al momento non si sa se è stato Ciro a mandare via la maggior parte delle sua aspiranti pretendenti, oppure se sono state loro a non voler restare nel programma dopo aver saputo che c'era lui sul trono.

Il paragone con Gianmarco

Il trono di Ciro è partito un po' a rilento, tant'è che lui non ha ancora fatto esterne e i fan dovranno aspettare la prossima settimana per sapere qualcosa in più sulle prime ragazze che lui porterà fuori per un appuntamento.

Chi si aspettava che Solimeno riscuotesse lo stesso successo di Gianmarco (per il quale si sono candidate oltre 12mila corteggiatrici), rimarrà deluso nell'apprendere che per ora in studio ci sono pochissime persone per lui e la redazione di Uomini e donne non è stata inondata di email di aspiranti pretendenti come è accaduto con Steri lo scorso gennaio.

I dubbi sui sentimenti per Martina

Ciro si è accomodato sul trono di Uomini e donne una settimana fa subito dopo un confronto molto acceso con Martina, e tra gli spettatori c'è chi è convinto che lui non sarebbe ancora pronto a voltare pagina in amore.

Le teorie che stanno facendo i fan del programma, sono due: o il ragazzo non era davvero innamorato come ha detto dopo la rottura con De Ioannon, oppure ha deciso di accettare il ruolo di tronista per provare a dimenticare la persona che l'ha lasciato e subito dopo si è fidanzata con Gianmarco.

"Se fosse stato sotto un treno come pensate tutti non si sarebbe seduto subito lì, no?", ha chiesto Maria De Filippi agli opinionisti al termine della puntata che è andata in onda martedì 4 novembre.