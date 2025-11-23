Meno di una settimana fa Flavio Ubirti ha dato un ultimatum alle sue corteggiatrici: nel corso di una recente registrazione di Uomini e donne, il ragazzo ha detto che potrebbe abbandonare il programma da solo se le sue pretendenti non la smetteranno di andare via. Il 22 novembre alcuni fan hanno visto e fotografato il tronista mentre girava un'esterna con Martina a Roma e dai loro sorrisi si evince che è tornato il sereno, quindi lui dovrebbe aver accantonato l'idea di lasciare la trasmissione senza fare la scelta.

Novità sul percorso di Flavio

Martedì scorso sono trapelate anticipazioni un po' spiazzanti su Flavio e sull'ultimatum che ha dato alle sue spasimanti.

Nel corso dell'ultima registrazione che c'è stata, il tronista di Uomini e donne ha chiesto a Martina e Nicole di cambiare atteggiamento, altrimenti lui inizierà a prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare la trasmissione senza fare la scelta.

Ieri, sabato 22 novembre, sul web si è diffusa una segnalazione che svela come sono andate le cose tra i protagonisti del trono Classico dopo le ultime riprese.

Alcuni fan, infatti, hanno avvistato Flavio e Martina per le strade di Roma: i due sono stati fotografati mentre passeggiavano e si sorridevano con le telecamere del dating-show al seguito.

Stando ai contenuti che stanno circolando sull'esterna che sarà mostrata nel corso della registrazione di lunedì prossimo (24/11), il tronista dovrebbe aver ricevuto rassicurazioni dalle sue corteggiatrici e quindi dovrebbe aver messo da parte l'idea di andare via da solo.

L'indecisione tra Martina e Nicole

Da alcune settimane Flavio ha dato una svolta al suo percorso, e l'ha fatto quando ha cominciato a baciare le sue corteggiatrici in esterna.

Nelle ultime puntate, infatti, il tronista di Uomini e donne si è lasciato andare alle effusioni sia con Nicole che con Martina, segno che è molto attratto da entrambe e non riesce a decidere chi gli piace di più.

L'ex tentatore ha ritrovato il sorriso dopo un periodo passato a rincorrere le sue pretendenti dietro le quinte, e questo cambiamento potrebbe aiutarlo a fare chiarezza sui suoi sentimenti in vista della scelta che dovrà fare tra non molto.

In arrivo nuove registrazioni

Lunedì 24 e martedì 25 novembre si registreranno nuove puntate di Uomini e donne e le anticipazioni che trapeleranno dallo studio sveleranno cos'è successo tra Flavio e le sue corteggiatrici dopo l'ultimatum che lui ha dato la volta precedente.

La curiosità dei fan è anche per gli sviluppi che ci sono stati nella conoscenza tra Sara e Marco, sempre più in bilico da quando lei ha cominciato a baciare Jakub in esterna.