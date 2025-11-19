Mercoledì 19 novembre è andata in onda una puntata di Uomini e donne che è stata registrata un paio di settimane fa, quella in cui Agnese De Pasquale ha definitivamente voltato pagina dichiarandosi a Roberto Priolo. Durante un ballo i due si sono baciati appassionatamente e molti fan non hanno potuto far altro che gioire per la nuova "coppia". Nella registrazione che si è svolta lunedì scorso, la dama e il cavaliere sono usciti insieme dal programma.

Agnese ritrova il sorriso

Per oltre un mese, Agnese ha cercato di convincere Federico che tra loro c'era qualcosa di speciale e ha pianto tutte le volte che lui sottolineava che non si sentiva attratto al 100% da lei.

Nelle ultime puntate, però, la dama di Uomini e donne ha avuto il suo riscatto grazie a Roberto, l'imprenditore che ha scelto di frequentare subito dopo aver chiuso con Mastrostefano.

Il 19 novembre, i telespettatori hanno assistito ai baci passionali che Agnese e Roberto si sono dati durante un ballo: per più di tre minuti, i due si sono abbracciati e baciati come se intorno a loro non ci fosse nessuno.

Il pubblico in studio, e anche quello a casa, ha esultato per la nuova "coppia" e sui social sono stati pubblicati tanti commenti positivi su Agnese e sulla sua decisione di mettere da parte Federico per dedicarsi esclusivamente a Roberto.

Agnese e Roberto siete il racconto di una storia🤍

(vorrei molto anche io con Roberto)#uominiedonne pic.twitter.com/CAXFtLluoz — Rosa🌹 (@Rosa86299368) November 19, 2025

I commenti degli utenti di X

L'intesa tra Agnese e Roberto è stata notata sia dagli opinionisti di Uomini e donne che dai telespettatori, gli stessi che quasi all'unanimità li hanno definiti "il racconto di una storia".

"Sono davvero una bellissima coppia", "Beata Agnese, anche io vorrei un Roberto nella vita", "Mamma e papà", "Lui dice che sta nascendo qualcosa di bello e lei che si alza e lo bacia, stupendi", "Felice per loro", si legge su X.

Il futuro di Agnese e Roberto nel programma

I baci che Agnese ha dato a Roberto nella puntata che è andata in onda il 19 novembre, sono i primi di una lunga serie.

Le anticipazioni degli appuntamenti che saranno trasmessi a breve su Canale 5 svelano che la dama e il cavaliere di Uomini e donne consolideranno il loro legame con uscite a cena e weekend fuori porta.

Federico cercherà di intromettersi tra i due facendo qualche scenata di gelosia in studio, ma la situazione non cambierà: dopo una frequentazione di circa un mese, Agnese e Roberto decideranno di andare via insieme e la loro "scelta" emozionerà e convincerà tutti i presenti.

Il fidanzamento di Agnese e Roberto è avvenuto nel corso della registrazione di lunedì 17 novembre, quindi i fan dovranno aspettare ancora un po' di tempo prima di poter vedere tutto in televisione.