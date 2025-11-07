Da alcuni giorni su Prime Video è disponibile il film Respira, e molti fan di Uomini e donne hanno notato che nel cast c'è anche una storica dama del parterre Over. Barbara De Santi, infatti, ha debuttato come attrice proprio nella pellicola diretta da Mario Congiusti: l'insegnante si è cimentata con la recitazione per la prima volta e soprattutto nello stesso periodo in cui sta cercando l'anima gemella su Canale 5.

Nuova sfida professionale per Barbara

Barbara è tornata a Uomini e donne circa un mese fa, ovvero quando ha scelto di ufficializzare in tv la fine della sua storia d'amore con Ruggiero.

La partecipazione al dating-show di Canale 5, però, non è l'unico impegno professionale che De Santi ha in questo periodo: la dama, infatti, insegna in una scuola della sua città e di recente ha debuttato come attrice.

In questi giorni, infatti, è uscito un film che ha nel cast anche la protagonista della trasmissione condotta da Maria De Filippi: Barbara ha fatto una piccola parte in Respira, una pellicola che si può trovare su Prime Video.

Le accuse dell'ex fidanzato Ruggiero

Barbara sembra non volersi accontentare del ruolo di dama a Uomini e donne, e la conferma di ciò potrebbe arrivare dal fatto che di recente ha intrapreso la strada della recitazione.

Questa svolta professionale, però, potrebbe anche dare ragione a Ruggiero, che in un'intervista di qualche settimana fa ha dichiarato che la sua ex fidanzata parteciperebbe al dating-show solo per visibilità e per poter lavorare con gli sponsor.

De Santi non ha mai risposto in modo diretto a queste accuse, ma si è limitata a dire che D'Andrea l'avrebbe offesa ingiustamente forse come ripicca per aver messo fine alla loro relazione.

Nessun nuovo amore per Barbara

Sono passate diverse settimane da quando Barbara si è riaccomodata nel parterre, ma per adesso non ha ancora vissuto una frequentazione "di rilievo", nel senso degna di essere raccontata al centro dello studio in una puntata.

Un po' di tempo fa la dama di Uomini e donne è andata a cena con Federico, ma tra loro non è scattato nulla e hanno chiuso subito; dopodiché lei non è stata più protagonista di una dinamica del trono Over.

I personaggi più chiacchierati di questo periodo, infatti, sono: Mario, Cinzia, Gemma, Agnese, Roberto e Federico.

Forse Barbara non si sente ancora pronta a voltare pagina in amore dopo la turbolenta rottura con Ruggiero, un addio che è avvenuto durante l'estate e che è stato voluto soprattutto da lei.

Il cavaliere, infatti, ha detto più volte che avrebbe dato un'altra possibilità al rapporto, ma la dama è stata irremovibile e ha accettato di rimettersi in gioco nel programma.