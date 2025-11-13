Sono passati diversi mesi da quando Chiara Pompei ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e donne per tornare con Riccardo Sparacciari, l'ex fidanzato. Il 12 novembre è stata pubblicata l'intervista che la giovane ha concesso a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, e a colpire sono state le sue parole sulla seconda chance che ha pensato di chiedere a Maria De Filippi. La giovane ha commentato anche la velocità con la quale Ciro Solimeno ha accettato di diventare tronista quando gli è stato proposto.

Il breve percorso nel programma

Chiara è stata una delle troniste della scorsa edizione di Uomini e donne, ma la sua avventura è durata solo poche settimane.

La ragazza ha fatto un paio di esterne con i corteggiatori, e poi è stata messa faccia a faccia con l'ex Riccardo dopo che lui l'aveva accusata di prendere in giro tutti sui social.

Al termine di questo confronto, la giovane ha deciso di abbandonare il trono per dare un'altra possibilità alla a persona con cui aveva fatto coppia fino a poco tempo prima.

Il ritorno di fiamma, però, non è andato a buon fine e oggi lei si dice pentita di aver rinunciato all'opportunità di trovare la persona giusta partecipando al programma di Canale 5.

"Avevo pensato di richiamare per chiedere a Maria De Filippi una seconda chance come tronista. È stato un percorso che ho amato e che mi ha insegnato tanto", ha dichiarato Chiara.

Il parere sul comportamento di Ciro

Chiara ha detto la sua anche su un colpo di scena che è avvenuto a Uomini e donne di recente: il "sì" di Ciro a diventare tronista subito dopo il confronto con Martina in studio.

La ragazza l'ha un po' criticato, sostenendo che "chiodo schiaccia chiodo" non funzionerebbe per nessuno, quindi lui non avrebbe dovuto accettare la proposta di Maria De Filippi a pochi giorni dalla rottura con Martina.

"Io non riuscirei a innamorarmi così, come se niente fosse", ha aggiunto Chiara prima di svelare che ha anche mandato un messaggio a Ciro per esporgli il suo pensiero.

L'estate infelice e la rinascita

Nel periodo in cui Uomini e donne era in pausa, sul web si è parlato molto di Chiara per alcuni video che ha postato su Instagram.

Secondo quanto ha raccontato lei stessa sui social, quest’estate l’ex tronista si sarebbe ferita con un coltello dopo una brutta lite con Riccardo: la giovane è stata ricoverata in una clinica per settimane, e quest'episodio ha portato alla rottura definitiva con l'ormai ex fidanzato.

Chiara sostiene di stare meglio e di voler mettere se stessa al primo posto, anche per questo motivo è single e non sente il bisogno di legarsi a qualcuno nel prossimo futuro.