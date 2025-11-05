Guido Ricci non fa più parte del cast di Uomini e donne da circa una settimana, ovvero da quando è stata registrata la puntata in cui gli opinionisti l'hanno convinto ad andare via insieme a Federica Clazzer. La dama e il cavaliere hanno già pubblicato la prima foto di coppia su Instagram, uno scatto nel quale entrambi fanno la linguaccia all'obiettivo prima di consumare il pranzo.

Il fidanzamento davanti alle telecamere

Il 5 novembre è andata in onda una puntata di Uomini e donne che è stata registrata qualche tempo fa, quella nel corso della quale Guido ha detto che non si sentiva ancora pronto a lasciare il programma insieme a Federica.

I due si sono confrontati a lungo e, nonostante lo scetticismo degli opinionisti, la dama ha deciso di credere alla buona fede del cavaliere che sta frequentando da qualche tempo.

Una nuova possibilità per Guido e Federica… Riusciranno a ritrovarsi? #UominieDonne pic.twitter.com/tkSJ7Cy5pw — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 5, 2025

Nei prossimi giorni, però, la situazione cambierà: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Ricci e Clazzer lasceranno la trasmissione in coppia dopo che Gianni e Tina insisteranno molto su questo, quasi accompagnandoli all'uscita.

A distanza di una settimana, i protagonisti del trono Over hanno deciso di pubblicare la loro prima foto di coppia sui social: Federica, infatti, ha postato un selfie che ha scattato con Guido a pranzo, tra sorrisi e linguacce al cellulare.

I dubbi sulla sincerità di Guido

Stando a questa foto, la storia tra Guido e Federica procederebbe a gonfie vele fuori dagli studi di Uomini e donne: i due si sono mostrati affiatati e complici nel primo scatto insieme lontano dalle telecamere.

Prima di arrivare a questo lieto fine, il cavaliere è stato molto criticato sia dagli opinionisti che dalla sua ex Gloria, tutti convinti che il suo interesse principale fosse stare al centro dell'attenzione in tv e non trovare la persona giusta.

Per ora questi sospetti sono stati smentiti dai fatti, ma la stagione è ancora lunga e le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro.

Il precedente di Sabrina e Nicola

Quello che è successo a Guido e Federica (il loro fidanzamento andrà in onda prossimamente su Canale 5), ricorda molto il percorso di un'altra coppia che si è formata in questa edizione di Uomini e donne.

Non molto tempo fa, infatti, Sabrina ha lasciato il programma insieme a Nicola dopo che gli opinionisti hanno insistito molto affinché ciò accadesse, ma la loro storia d'amore non ha avuto fortuna lontano dai riflettori.

Le anticipazioni del web (delle riprese che si sono svolte meno di quindici giorni fa agli Elios), infatti, svelano che presto la dama tornerà in studio, racconterà di come è avvenuta la rottura con il cavaliere e si riaccomoderà nel parterre Over.