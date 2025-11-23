Come vanno le cose tra le coppie che si sono formate di recente negli studi di Uomini e donne? I fan se lo chiedono da giorni, e grazie ai social hanno ricevuto qualche risposta. Agnese De Pasquale è innamoratissima di Roberto Priolo e quasi quotidianamente gli dedica dolci parole su Instagram; Guido Ricci e Federica Clazzer, invece, hanno postato un selfie per confermare che tra loro procede tutto a gonfie vele anche lontano dalle telecamere di Canale 5.

Intesa alle stelle lontano dai riflettori

Nell'ultimo periodo a Uomini e donne sono nati molti amori, ovviamente tutti tra i protagonisti del trono Over (i ragazzi del Classico sembrano ancora lontani dalla scelta finale).

Agnese e Roberto si sono fidanzati nel corso di una puntata che è stata registrata ma che non è ancora andata in onda su Canale 5, e i fan non vedono l'ora di vedere tutto in televisione.

Nel frattempo, la dama sta usando i social per condividere la sua felicità: da giorni, infatti, De Pasquale sta pubblicando foto e dediche per il nuovo compagno, una serie di contenuti che confermano che la loro intesa è alle stelle anche fuori dagli studi Elios.

La protagonista del dating-show, inoltre, non perde l'occasione per elogiare il suo uomo anche paragonandolo alle altre frequentazioni che ha avuto prima di legarsi a lui.

"Non piangere per un ragazzo, rimpiazzalo con un vero uomo", queste sono le parole di Agnese che tantissimi fan hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di Federico.

Cos'è successo dopo l'addio al programma

Qualche giorno fa, invece, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Guido e Federica hanno deciso di andare via insieme.

La coppia è stata quasi "messa alla porta" dagli opinionisti, infatti la scelta non è stata romantica o emozionante.

A distanza di alcune settimane dal loro fidanzamento, la dama e il cavaliere hanno posato per un selfie che ha confermato che tra loro procede tutto per il meglio anche lontano dai riflettori di Canale 5.

Cinzia e Rocco lontani dai social

Un'altra coppia che si è formata ultimamente a Uomini e donne, è quella di Cinzia e Rocco.

Il fidanzamento tra i due è avvenuto nel corso di una registrazione che andrà in onda la prossima settimana (dal 24 al 28 novembre), ma da quel momento si è saputo poco o nulla dei due.

La dama e il cavaliere non si sono ancora mostrati insieme sui social, ma probabilmente stanno aspettando che il loro lieto fine venga trasmesso in televisione.

I due si stanno comportando in maniera diversa rispetto a Roberto e Agnese, che sin da subito si sono scambiati dediche e parole d'amore su Instagram.