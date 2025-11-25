Dopo un inizio cordiale, tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania sono cominciati gli screzi. Nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 25 novembre, infatti, le troniste hanno discusso animatamente e sono arrivate a dirsi parole piuttosto pesanti: la 22enne ha definito la collega una "pagliaccia egocentrica" e lei ha replicato dicendosi stufa del suo comportamento troppo emotivo.

Le stoccate in studio

Da quando Jakub ha interrotto la conoscenza con Cristiana e ne ha iniziata una con Sara, tra le due ragazze è calato il gelo.

In questi giorni, infatti, i fan di Uomini e donne hanno assistito a diversi battibecchi tra le troniste, ma il più acceso è stato quello che è andato in onda martedì 25 novembre.

Quando Gaudenzi si è intromessa nella discussione che stava avendo con i suoi corteggiatori, Anania ha sbottato: "Ma perché oggi parli? Puoi evitare di fare l'egocentrica nel mio momento?".

"E basta con questi crolli emotivi, hai stufato", ha ribattuto la 26enne con tono piccato.

"Tu sei una pagliaccia, e se parli in questo modo dimostri che sei marcia dentro", ha aggiunto Cristiana.

"La differenza tra me e te è che tu vai a leggere i commenti sui social contro di me e li dici in puntata, io non so neanche come fai di cognome", ha concluso Sara decisamente infastidita dai termini poco carini che le ha affibbiato la collega.

#Sara: "Lei si va a leggere i commenti sui social e me li dice in puntata...si va a leggere l'intervista mia, io non so manco come fai di cognome!" ✈️✈️#uominiedonne pic.twitter.com/LtH4CLc3zO — IlMondodellaTV (@IlMondodellaTV) November 25, 2025

L'interesse in comune per Jakub

I fan di Uomini e donne sono convinti che l'astio tra Sara e Cristiana sarebbe la conseguenza dell'interesse che hanno avuto per lo stesso ragazzo.

Per quasi un mese la tronista 22enne ha frequentato Jakub e l'ha baciato, poi lui ha accettato di conoscere meglio Gaudenzi ad una sola settimana dalla loro ultima esterna.

Qualche giorno fa Anania ha raggiunto il giovane in camerino per un chiarimento definitivo, ma in molti hanno pensato che avrebbe cercato di riallacciare un rapporto con lui per fare un dispetto a Sara.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Nel corso delle registrazioni di Uomini e donne che ci sono state in questi giorni (soprattutto quella del 25 novembre), Sara ha sorpreso tutti dicendo che sta iniziando a dubitare di Jakub.

Dopo tante esterne e tre baci, la tronista non è convinta dell'interesse del corteggiatore e per questo motivo non lo ha portato fuori nelle ultime due settimane.

La conoscenza con Marco, invece, prosegue per il meglio ma non si è ancora concretizzata in un bacio.

Cristiana, infine, è sempre più indecisa tra Ernesto e Federico: dopo aver baciato entrambi i suoi pretendenti, la 22enne non riesce a capire con chi dei due vorrebbe iniziare una storia d'amore lontano dalle telecamere di Canale 5.