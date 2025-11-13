Da settimane si vociferava un presunto flirt tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, ma l'altra sera è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e donne a smentire tutto definendosi single in una live su Instagram. I fan, inoltre, non si sono lasciati sfuggire i like dell'autrice Raffaella Mennoia agli ultimi post della ragazza: secondo alcuni, queste mosse social potrebbero essere un indizio sul futuro televisivo dell'ex compagna di Gianmarco Steri.

Le mosse social dell'autrice del programma

Da alcune ore sul web si sta parlando del like che Cristina ha messo a un commento contro Gianmarco: come hanno sottolineato alcuni fan di Uomini e donne, la ragazza non ha perso l'occasione per punzecchiare l'ex fidanzato apprezzando il messaggio di chi lo ha definito "un omuncolo coatto", che l'avrebbe trattata male e che starebbe bene solo con i suoi simili.

"Tu sei fine, intelligente e gentile, l'avrai capito da sola che non eri fatta per una persona così", si legge ancora sotto a un recente post Instagram di Cristina.

Da oltre un mese la giovane sta pubblicando foto dove appare sorridente e da sola, come se volesse dimostrare che la storia con Steri è già un lontano ricordo.

Tra le migliaia di utenti che hanno messo "mi piace" agli ultimi scatti che Cristina ha caricato sul suo account, c'è Raffaella Mennoia: l'autrice del dating show apprezza la maggior parte dei post della ragazza e secondo alcuni questo potrebbe essere un indizio interessante sul futuro.

Una teoria che sembrano condividere tanti fan è quella secondo la quale l'ex corteggiatrice potrebbe diventare tronista tra qualche mese, magari nella seconda parte della stagione in corso o dopo che una tra Sara e Cristiana farà la scelta.

Nessun nuovo amore per Cristina

Sul web sono in tanti a ipotizzare che Cristina potrebbe seguire le orme di Ciro, diventando tronista dopo la fine della sua ultima relazione, e ad avvalorare questa tesi ci sarebbe l'attuale situazione sentimentale della ragazza.

Nel corso di una diretta che ha fatto su Instagram l'altra sera, Cristina ha chiarito che è single da quando la storia con Gianmarco è finita: anche se indirettamente, la giovane ha smentito tutti i rumor che la volevano legata a Raul da qualche settimana.

Di recente i due sono stati visti e fotografati insieme a Roma, ma poche ore fa l'ex corteggiatrice ci ha tenuto a specificare che non c'è nessun nuovo amore nella sua vita.

L'intreccio tra ex fidanzati

Prima che Cristina smentisse le voci di flirt con Raul, in rete si parlava insistentemente dello strano intreccio amoroso tra lei, Martina e i loro ultimi ex.

Un mese fa, Cristina ha lasciato il compagno Ciro e ha iniziato una frequentazione con Gianmarco (single da poche settimane) e, nello stesso periodo, è stata paparazzata con Raul, che a sua volta ha fatto coppia con Martina fino all'estate del 2024.