Dopo Gianni Sperti e Tina Cipollari, Silvia Toffanin si sta preparando per intervistare un'altra protagonista assoluta di Uomini e donne. Sui profili social di Verissimo, infatti, è stato anticipato che sabato 29 novembre Gemma Galgani sarà in studio e si racconterà tra passato e progetti per il futuro. Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, anche Agnese De Pasquale e Roberto Priolo potrebbero essere ospiti del people-show dopo la messa in onda del loro fidanzamento su Canale 5.

L'annuncio dell'ospitata a Verissimo

In questa stagione Silvia Toffanin ha ospitato diversi protagonisti di Uomini e donne, dagli opinionisti Gianni e Tina alla nuova coppia formata da Gianmarco e Martina.

Sabato 29 novembre, dunque, a Verissimo ci sarà la dama più longeva del cast: Gemma sarà in studio e parlerà sia della sua esperienza nel dating-show che del suo passato.

Quella che andrà in onda tra qualche giorno non sarà la prima intervista di Galgani a Verissimo, anzi la 75enne si è già raccontata diverse volte nel people-show di Canale 5 (da sola, insieme all'amica Ida Platano e anche con la "rivale" Tina Cipollari).

La lunga partecipazione al programma di Canale 5

Come è specificato sul sito di Verissimo, Gemma è nel cast di Uomini e donne dal 2010: fatta eccezione per brevi periodi in cui è stata fidanzata fuori dal programma (soprattutto con Ennio), Galgani è nel parterre del trono Over da più di 15 anni.

I telespettatori fanno fatica ad immaginare il dating-show senza la dama di Torino, anche perché continua a stare al centro delle dinamiche della trasmissione con le sue turbolente frequentazioni.

Solo pochi giorni fa, Maria De Filippi ha scelto proprio la 75enne per lo sketch con il quale Pio e Amedeo hanno fatto promozione al loro nuovo film: i due comici hanno finto di voler corteggiare Gemma e l'hanno baciata durante un ballo.

Il retroscena di Lorenzo Pugnaloni

Nel giorno in cui è stata annunciata la partecipazione di Gemma alla puntata di Verissimo del 29 novembre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che anche altri due protagonisti di Uomini e donne Over potrebbero essere ospiti di Silvia Toffanin in futuro.

A chi gli ha chiesto quando andrà in onda la puntata in cui Agnese e Roberto si fidanzeranno, l'esperto di gossip ha risposto: "La prossima settimana (mercoledì o giovedì). Prossimamente, probabilmente, li vedremo raccontarsi anche a Verissimo".

La dama e il cavaliere, dunque, potrebbero seguire le orme di molti altri "colleghi" di parterre che sono stati ospiti di Silvia Toffanin dopo la scelta all'interno degli studi Elios (ad esempio Barbara e Ruggiero, Francesca e Giovanni, Roberta e Alessandro e tanti altri).