Sabato 29 novembre è andata in onda l'intervista che Gemma Galgani ha rilasciato a Silvia Toffanin, una lunga chiacchierata in cui la dama di Uomini e donne ha parlato soprattutto d'amore. A Verissimo, infatti, la 75enne ha ricordato Ennio (il suo primo fidanzato televisivo) e Giorgio Manetti, con il quale ha vissuto una relazione importante ma tormentata. Non sono mancati i commenti su Mario Lenti e sul rapporto conflittuale con Tina Cipollari.

Le dichiarazioni sugli ex fidanzati

Dopo quasi un anno Gemma è tornata a Verissimo: sabato 29 novembre, infatti, la dama è stata ospite di Silvia Toffanin e si è raccontata.

Ovviamente in studio si è parlato soprattutto d'amore, dalle relazioni vissute in passato a quelle che stavano per nascere nell'ultima edizione di Uomini e donne.

Galgani ha ricordato con affetto Ennio, il primo cavaliere con il quale si è fidanzata e che è venuto a mancare qualche anno fa: "Lo sento sempre vicino. Non tolgo mai la collana che mi ha regalato, mi dà conforto".

L'altro uomo per il quale Gemma ha 'perso la testa' davanti alle telecamere è stato Giorgio, del quale ha detto: "Lui è stato importante, ma anche una grande sofferenza. Mi sentivo sempre in sospeso".

"Sono nel programma da 16 anni perché ci credo, e spero di poter trovare l'amore vero", ha aggiunto la protagonista del trono Over su Canale 5.

Il sentimento ancora vivo per Mario

Silvia Toffanin ha indagato anche sul rapporto che Gemma ha instaurato con Mario dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, una conoscenza finita ma della quale si parla ancora.

"Per lui ho provato e provo qualcosa di forte. Per me è stato famiglia, ho sentito qualcosa di bello sin dal primo incontro. Ogni volta che lo vedo sento delle cose, non lo posso nascondere. So che è finita, infatti sto uscendo con altre persone", ha dichiarato la dama a Verissimo.

Su Tina, invece, Galgani ha detto che l'abbraccio che si sono scambiate qualche tempo fa è stato importante: "Ci conosciamo da tanti anni, so che quando dice determinate cose lo fa per proteggermi".

Le anticipazioni delle prossime puntate

Gemma l'ha detto anche a Verissimo che in questo periodo sta provando a dimenticare Mario uscendo a cena con altri cavalieri, e presto i fan di Uomini e donne la vedranno interagire prima con Roberto e poi con Antonio.

Nelle prossime puntate, infatti, la dama rimarrà colpita dalla scenata di gelosia di uno dei suoi corteggiatori e durante un ballo lo bacerà sulla bocca.

Per quanto riguarda Mario, mostrerà interesse nei confronti di Barbara, ma la frequentazione non decollerà: la protagonista del trono Over preferirà chiudere a causa di una mancanza di attrazione fisica.