Gran parte della puntata di Uomini e donne del 26 novembre è stata dedicata a Gemma Galgani. Dopo aver partecipato ad un siparietto con gli ospiti Pio e Amedeo, la dama ha parlato della sua conoscenza con il signor Roberto ma non è sembrata entusiasta. Su domanda della conduttrice, la 76enne ha ammesso che Mario Lenti è ancora nei suoi pensieri e Gianni Sperti è intervenuto per ricordarle che il cavaliere ha chiuso con lei perché non è interessato.

Le parole su Mario dopo l'ultimo scontro

"Non ti piace", hanno detto quasi all'unisono gli opinionisti di Uomini e donne quando hanno sentito i commenti di Gemma sull'esterna che aveva fatto con Roberto nei giorni precedenti.

La dama ha smentito questa teoria e ha spiegato che in questa conoscenza non vuole correre come ha fatto in passato: "Per ora ci vediamo e ci sentiamo. Dopo il turbamento che ho vissuto, voglio andare piano".

La presentatrice ha subito chiesto a Galgani se il turbamento di cui stava parlato era legato alla frequentazione con Mario, e lei ha confermato.

"Sì, con lui è odio e amore. Mi sono rassegnata, ma quando lo rivedo provo ancora sensazioni strane. Ci vuole tempo", ha affermato la protagonista del trono Over nel corso della puntata del 26 novembre.

Le frecciatine di Gianni e Tina

Gianni Sperti è intervenuto immediatamente per criticare le ultime mosse di Gemma: "Hai davanti un signore carino, educato e interessato a te e pensi ancora a Mario?

Lui non ti vuole".

"Sai perché Roberto non ti piace? Perché solitamente ci metti poco tempo a voltare pagina, invece stavolta dici che ci vuoi andare piano. Non ti credo", ha aggiunto Tina tra gli appalusi dei presenti.

La dama di Uomini e donne ha provato a smentire gli opinionisti, ma non è riuscita nel tentativo di fargli cambiare idea sui sentimenti che proverebbe per Lenti a distanza di quasi un mese dal loro ultimo appuntamento.

Il parere degli spettatori

Molti fan di Uomini e donne hanno concordato con Gianni e Tina sul fatto che Gemma non sarebbe interessata al signor Roberto, ma c'è addirittura chi sospetta che lei sarebbe tornata a parlare di Mario solo per assicurarsi spazio e tempo nelle puntate.

"Roberto è un uomo serio, tranquillo e realmente interessato. Quindi, come botolarlo? Non può infangarlo come fa di solito, perciò ritira fuori Mario. Gemma è una professionista della lucina rossa", si legge su X in queste ore.

Nei prossimi giorni in studio si tornerà a parlare del sentimento di Galgani per Lenti (Magda sarà la prima a puntare il dito contro la collega di parterre), e lei lo confermerà indirettamente quando si mostrerà infastidita dal corteggiamento di lui nei confronti di Barbara.