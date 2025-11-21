Gran parte della puntata di Uomini e donne del 21 novembre è stata dedicata all'opera di convincimento che gli opinionisti e alcuni componenti del parterre hanno fatto a Guido Ricci affinché lasciasse il programma con Federica Clazzer. Gemma Galgani ha attaccato il cavaliere mettendo in dubbio il suo interesse per la dama che frequenta, e lui le ha risposto a tono ricordandole che partecipa alla trasmissione da molti anni e quindi dovrebbe essere l'ultima a puntargli il dito contro.

Lo scontro in studio

La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 21 novembre è iniziata con un duro attacco di Gemma a Guido.

Per diversi minuti, infatti, la dama ha criticato il cavaliere perché continuava a rimandare la sua uscita dal programma insieme a Federica: secondo Galgani, infatti, Ricci sarebbe più interessato al suo posto nel parterre che a una storia d'amore con Clazzer lontano dalle telecamere.

L'imprenditore è rimasto in silenzio per un po', ha ascoltato la 75enne che gli urlava contro, poi ha preso il microfono e ha risposto: "Tu sono 20 anni che stai qua, non parlare".

Gemma è rimasta spiazzata da queste parole, tant'è che ha provato a spostare l'attenzione su altro e non sulla sua longeva partecipazione al dating-show di Canale 5.

Il parere degli spettatori

La frecciatina che Guido ha lanciato a Gemma all'inizio della puntata odierna di Uomini e donne, ha diviso il pubblico: da un lato c'è chi è d'accordo con il cavaliere sul fatto che la dama non dovrebbe intromettersi nelle conoscenze degli altri, e chi pensa che lui avrebbe reagito in questo modo perché sarebbe stato smascherato.

"Finalmente qualcuno l'ha detto che non deve parlare visto che sta lì da 20 anni", "Ma perché Gemma si mette sempre in mezzo? E basta", "Guido ha ragione", "Assurdo che una che sta là da anni accusa gli altri di non voler uscire", si legge su X in queste ore.

Le critiche agli opinionisti

Sempre in rete, però, c'è chi pensa che Guido e Federica sarebbero stati quasi costretti ad andare via dal programma: per più di un'ora, infatti, gli opinionisti di Uomini e donne e alcune dame del parterre hanno insistito con entrambi sul fatto che la cosa più giusta da fare era uscire insieme.

"A questo punto mezzo parterre dovrebbe andarsene", "Ricordo che Ida e Riccardo, ma anche Gemma e Giorgio si sono frequentati nello stesso modo per mesi e nessuno li ha mai messi alla porta", "Oggi gli opinionisti sono stati osceni", "E Agnese e Roberto che si baciano da due puntate non devono andare via?", "Quando Gianni Sperti e Tina Cipollari si accaniscono con qualcuno, c'è poco da fare", "Due pesi e due misure, come sempre", si legge su X il 21 novembre.