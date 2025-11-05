La conoscenza tra Gemma Galgani e Mario Lenti è finita qualche settimana fa, ma tra gli spettatori di Uomini e donne c'è chi spera ancora in un riavvicinamento. Claudia, figlia del cavaliere ed ex dama del parterre, ha rilasciato un'intervista al magazine della trasmissione e si è detta dispiaciuta per come sono andate le cose tra suo padre e la protagonista del trono Over, a suo dire una persona ricca di valori e da stimare.

Il pensiero di Claudia

Per circa un mese Mario ha frequentato Gemma, ma quando lei ha iniziato a parlare di sentimenti ha fatto un passo indietro.

Nelle registrazioni di Uomini e donne che si sono svolte in questo periodo (che devono ancora andare in onda su Canale 5), il cavaliere e la dama si sono ignorati, o meglio hanno smesso di scontrarsi perché lui ha deciso di toglierle anche l'amicizia.

Tra le persone che hanno fatto il tifo per questa "coppia", c'è anche la figlia di Lenti: Claudia, infatti, ha ammesso che le sarebbe piaciuto molto vedere suo padre insieme a Galgani sia dentro che fuori gli studi Elios.

"Lei mi piace tantissimo. L'ho sempre stimata e devo dire che l'avrei vista bene accanto a papà. Per me lei è l'emblema delle donne serie e di valori", ha dichiarato l'ex dama del parterre in una recente intervista.

Nessun ritorno di fiamma in studio

Il pensiero di sua figlia Claudia su Gemma, sembra non aver influenzato minimamente Mario e il percorso che sta facendo a Uomini e donne.

Da alcune settimane, infatti, il cavaliere ha preso le distanze da Galgani e ha respinto tutti gli attacchi che ha ricevuto da parte sua dopo la fine della conoscenza.

La dama, invece, ogni tanto ne ha approfittato per criticare Lenti per come si comporta con le altre signore del cast, ma questo non ha portato al ritorno di fiamma che lei avrebbe voluto.

La storia d'amore con Alessio

Tornando a Claudia, chi guarda Uomini e donne da anni ricorderà che è stata una dama del parterre Over per circa due edizioni.

Per mesi l'imprenditrice pugliese è stata protagonista di un tira e molla con Alessio (Pili Stella, attuale cavaliere del programma), una frequentazione altalenante che si è conclusa con la decisione di andare via insieme.

La storia d'amore tra i due, però, è durata poco e lui è immediatamente rientrato nel cast della trasmissione per cercare un'altra partner; Claudia, invece, non si è più vista in studio e i fan pensano che la sua assenza possa dipendere da una nuova relazione.

Da settembre, però, c'è Mario a rappresentare la famiglia Lenti agli studi Elios: l'uomo è finito al centro delle dinamiche sin dalla prima puntata e il merito è soprattutto della conoscenza che ha avuto con Gemma.