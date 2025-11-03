Lunedì 3 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne e, stando alle anticipazioni che sono state postate su Witty Tv, andrà in onda già domani pomeriggio. In un video che è stato pubblicato sui profili social della trasmissione, inoltre, si sentono le parole che ha usato Maria De Filippi quando ha offerto il trono a Ciro Solimeno: dopo un lungo abbraccio con Martina De Ioannon, il ragazzo si è accomodato sulla poltrona rossa tra gli applausi dei presenti.

La domanda dopo il confronto con Martina e Gianmarco

Ciro, Martina e Gianmarco saranno i protagonisti della puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 4 novembre, ma che è stata registrata in queste ore a Roma.

Le anticipazioni del web, dunque, svelano che De Ioannon ha accettato di confrontarsi con Solimeno ad una settimana di distanza dal "no" che aveva detto alla redazione per non mancare di rispetto alla sua famiglia.

Steri ha assistito al faccia a faccia da vicino, mentre Cristina non era presente.

In un video che è stato postato sui profili social della trasmissione, inoltre, è contenuto lo spoiler su come è avvenuto l'"insediamento" sul trono dell'ex corteggiatore napoletano.

"Ciro vuoi andarci sul trono?", ha chiesto Maria De Filippi nel corso delle riprese che si sono svolte questo lunedì agli Elios.

La reazione degli opinionisti e di Martina

Ciro è sembrato sorpreso ed emozionato dalla domanda della conduttrice, tant'è che si è messo le mani in faccia e non ha risposto subito.

Gianni e Tina si sono alzati in piedi e hanno invitato il ragazzo ad accomodarsi accanto a loro, e poi Cipollari ha scherzato: "Dai vieni qui, poi tra qualche mese Martina scende per corteggiarti".

Maria De Filippi è intervenuta subito per chiarire che non permetterà mai una cosa del genere perché secondo lei tutti dovrebbero andare avanti con la loro vita.

"Posso dargli un abbraccio?", ha chiesto De Ioannon alla presentatrice nel corso della registrazione di Uomini e donne del 3 novembre e che il pubblico potrà vedere in tv domani pomeriggio.

Ciro e Martina si sono scambiati un lungo abbraccio tra gli applausi dei presenti e lo sguardo di Gianmarco, che era seduto a pochi passi da loro ma non ha fatto nessun commento.

Da corteggiatore a tronista

Da oggi, lunedì 3 novembre, Ciro sarà nel cast fisso di Uomini e donne: a circa nove mesi di distanza dalla fine della sua esperienza da corteggiatore, Solimeno è diventato tronista e d'ora in avanti cercherà l'anima gemella comodamente seduto sulla poltrona rossa.

Il giovane agente immobiliare ha fatto un percorso simile a quello di Gianmarco, nel senso che in meno di una stagione ha ricoperto due ruoli diversi nel trono Classico.