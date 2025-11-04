Il 4 novembre è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Maria De Filippi ha offerto il trono a Ciro Solimeno, il tutto davanti a Martina De Ioannon e a Gianmarco Steri. Su Witty Tv è stato pubblicato il video con la reazione a caldo del ragazzo dopo la registrazione in cui si è accomodato sulla poltrona rossa per la prima volta. L'agente immobiliare si è detto pronto a voltare pagina e curioso di scoprire se qualcuno riuscirà a fargli battere di nuovo il cuore.

Le dichiarazioni a caldo di Ciro

Da poche ore Ciro è un nuovo tronista di Uomini e donne, ed è stata Maria De Filippi a chiedergli di accomodarsi sulla poltrona rossa alla fine del confronto che ha avuto con Martina in studio.

Terminata la registrazione in cui ha accettato di rimettersi in gioco nel programma, Solimeno ha rilasciato una breve intervista e ha parlato delle emozioni che stava provando in quel momento.

"Sono un po' sotto choc, è successo tutto all'improvviso. Io ho voglia di ripartire e di voltare pagina. Sono stato un corteggiatore e qui mi sono innamorato, quindi ora cerco chi mi fa battere il cuore. Spero di trovare una persona che va a tremila e che è capace di prendermi sia fisicamente che caratterialmente. Sono curioso di relazionarmi con altre persone dopo la mia ultima relazione", ha dichiarato il giovane davanti alle telecamere di Witty Tv.

Il sospetto dei fan sulla proposta di Maria

Dopo aver visto la puntata di Uomini e donne in cui Maria De Filippi ha offerto il trono a Ciro, molti fan si sono esposti per dire che secondo loro sarebbe stata una mossa più a favore di Martina che di Solimeno.

Nel tentativo di difendere De Ioannon dalle critiche degli opinionisti, infatti, la conduttrice ha detto: "Se Ciro fosse stato ancora sotto un treno per lei, non sarebbe già lì seduto no?".

"se ciro fosse stato sotto un treno non si sarebbe seduto lì!"



la bastardona di maria che per salvare la faccia a martina non aspettava altro che ciro si sedesse subito sul trono!



(e la bamboccia se la ride tutta soddisfatta ☠️)#uominiedonne pic.twitter.com/rktsFSKl50 — threshold - il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) November 4, 2025

"Maria l'ha fatto per salvare la faccia a Martina, infatti lei rideva tutta soddisfatta", "Lei è così diabolica che fa paura", "Maria non smette di mostrare preferenze, che imbarazzo", "Maria è furba, ha dato il trono a Ciro per difendere Martina", "Oggi Maria ha dimostrato con un solo gesto che Ciro non era la vittima della situazione, che regina", "Malefica quando ha detto che se fosse stato ancora innamorato non si sarebbe seduto sul trono", si legge su X in queste ore.

Martina, Ciro e Gianmarco protagonisti

Con il "sì" di Ciro al trono, si è un po' chiuso un cerchio: nell'ultimo anno, infatti, a Uomini e donne si è parlato di Martina per il suo percorso, poi per la scelta impopolare che ha fatto (il pubblico preferiva Gianmarco) e infine per il ripensamento che ha avuto qualche settimana fa.

In pochi mesi, infatti, Maria De Filippi ha offerto il ruolo di tronista a tutti e tre i personaggi che hanno animato la scorsa edizione e che hanno regalato ottimi ascolti al suo programma.