Agnese De Pasquale ha concluso la sua esperienza a Uomini e donne lunedì 17 novembre, e l'ha fatto fidanzandosi con Roberto Priolo. A distanza di alcuni giorni dalla sua uscita dal programma in coppia, la dama non si è risparmiata frecciatine e like velenosi nei confronti dell'ex Federico Mastrostefano: alcuni fan si sono accorti del "mi piace" che la protagonista del trono Over ha messo al commento di chi ha definito il cavaliere romano un "toporagno".

La frecciatina e il paragone con Roberto

Sono passate alcune settimane da quando Agnese ha chiuso la conoscenza con Federico e ne ha iniziata una molto passionale con Roberto, ma in studio si parla ancora di loro e delle occhiatacce che si lanciano da lontano.

Il 17 novembre la dama ha deciso di lasciare Uomini e donne insieme al cavaliere (la puntata è stata registrata, ma deve ancora andare in onda su Canale 5), e da quel giorno ha iniziato a usare i social in modo piuttosto pungente.

"Tesoro non piangere per un ragazzo, rimpiazzalo con un uomo", è la frecciatina che De Pasquale ha lanciato a Mastrostefano tramite il suo profilo Instagram.

Alcuni fan, però, non si sono lasciati sfuggire un'altra mossa social della protagonista del trono Over contro l'uomo che ha frequentato per più di un mese tra alti e bassi.

La mossa social che incuriosisce

Come ha fatto notare un utente di X in queste ore, Agnese ha messo "mi piace" ad un commento piuttosto velenoso che una fan le ha inviato su Instagram.

"Finalmente hai mollato quel toporagno di Federico e hai scelto un gran bell'uomo alla tua altezza. Siete due gnocchi. Goditi il 120%! Auguroni di cuore", è questo il messaggio che la dama di Uomini e donne ha apprezzato dopo aver lasciato la trasmissione in coppia con Roberto.

NON IL MI PIACE DI AGNESE AL "TOPORAGNO FI FEDERICO" pic.twitter.com/AXXmjqs0vB — antonio (@cuordipietra) November 20, 2025

Dalle lacrime alla felicità

Nell'ultimo periodo Agnese ha vissuto emozioni contrastanti in studio: nel giro di poche puntate, infatti, la dama è passata dal piangere disperatamente per Federico al baciare con passione Roberto davanti a tutti.

Mastrostefano ha provato a tornare tra le "grazie" di De Pasquale mostrandosi geloso della sua nuova frequentazione, ma non ci è riuscito in nessun modo.

L'esperienza di Agnese a Uomini e donne, dunque, si è conclusa pochi giorni fa con il lieto fine che lei ha sempre sognato: le anticipazioni della registrazione che andrà in onda tra qualche settimana, infatti, svelano che la protagonista del trono Over ha emozionato tutti quando si è dichiarata a Roberto.

I due sono usciti di scena mano nella mano e, dando un'occhiata ai profili social di entrambi, sembra che le cose tra loro vanno benissimo anche lontano dalle telecamere del programma di Canale 5.